Chuyện miền biên viễn- Kỳ 3: Giải cứu nạn nhân 'việc nhẹ lương cao'

TP - Mặc dù đã được các cấp chính quyền tuyên truyền, nêu cao cảnh giác, không nghe lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, nhưng không ít thanh niên ở các thôn, buôn vùng sâu nhẹ dạ, cả tin vào lời kẻ xấu và cứ thế sập bẫy bọn buôn người qua biên giới.

Sập bẫy buôn người

Chiều biên giới nắng gắt, ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Trần Đình Đạo (xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) im ắng trong ánh nắng chiều. Anh Đạo trong bộ đồ lao động cũ nhàu, lúi húi từ chuồng bò đi ra. Vừa lúc bố mẹ anh đi làm cỏ lúa về tới. Ông Trần Đình Đoàn - bố của Đạo bộc bạch: “Khi hay tin con theo người lạ đi Campuchia, chúng tôi nghĩ là mất con, vì gia đình không biết tìm thế nào. Con được giải cứu trở về thật sự là điều may mắn lớn”.

Đưa mắt hướng ra ruộng lúa xanh mơn mởn trước nhà, anh Đạo nhớ lại hành trình trốn thoát giống như một kỳ tích. Đầu tháng 10/2022, Đạo nhắn tin vào nhóm facebook “Hiến thận không pháp lý”. Sau đó Đạo được một người tự xưng là Thắng trả lời tin nhắn và cho số điện thoại để kết bạn qua Zalo nói chuyện. Thắng cho biết qua Campuchia bán một quả thận sẽ được gần một tỷ đồng và chi phí do bên đó lo toàn bộ. Nếu nhóm máu O sẽ được thêm 50 triệu. Vượt biên thành công được ứng trước 150 triệu, lên bàn mổ sẽ được trả đủ số tiền bằng hình thức chuyển khoản, tổng thời gian đi và về 16-20 ngày.

Hấp dẫn bởi số tiền lớn, và tin lời của người mối lái, một ngày giữa tháng 10/2022, Đạo bắt xe xuống TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Đạo được một người xe ôm đón rước di chuyển qua nhiều địa điểm và đưa đến nơi tập kết. “Ngoài tôi, còn có 4 người khác cũng được nhóm người này đón. Trong quá trình di chuyển, họ chia thành nhiều chặng, mỗi chặng có người đưa đón riêng, chở chúng tôi vượt biên sang Campuchia qua đường tiểu ngạch tỉnh Long An”, Đạo nói.

Đến đất Campuchia, nhóm người này tách thành 3 đoàn đi theo các hướng khác nhau. Đạo được cho lên một xe riêng, sau khi di chuyển được 2 giờ đồng hồ, Đạo chuyển sang xe khác. “Tài xế lần này là người Campuchia nhưng biết tiếng Việt, họ có hỏi thăm sức khỏe và mua nước cho uống. Đến rạng sáng 12/10, tài xế đưa tôi tới một nhà nghỉ, thuê phòng, trả tiền phòng rồi chụp hình tôi tại phòng và rời đi”, Đạo cho biết.

Khi đến Campuchia, Đạo nhắn tin cho một người quen trên nhóm “hiến thận không pháp lý”. Người này trước đây cũng mớm Đạo qua Campuchia để bán thận và hắn cảnh báo Đạo đã bị lừa. “Khi qua Campuchia, sau nhiều lần đổi xe và bị đưa đi đâu rất xa, không gặp trực tiếp người đã trao đổi, thỏa thuận thì tôi biết mình bị lừa, nên đã nhắn tin cho anh trai Trần Đình Đông nhờ đến Công an xã cầu cứu”, Đạo nói.

Thượng tá Phạm Đức Khá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê chia sẻ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đóng chân trên địa bàn xã Ea Bung, quản lý, bảo vệ 7,9 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Sau sự việc trên địa bàn xã Ea Bung có trường hợp bị lừa sang Campuchia bán nội tạng, chúng tôi đã chỉ đạo các Đội Công tác vận động quần chúng, Đội Công tác nghiệp vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân nêu cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.

Hành trình thoát khỏi hang ổ xứ người

Bên ngôi nhà đơn sơ ở vùng biên giới, bố mẹ Đạo với nét mặt thất thần nói rằng, họ không nghĩ con mình có thể về nhà an toàn. Nếu không có chú Bền, Trưởng Công an xã Ea Bung hướng dẫn và nhờ người quen bên nước bạn giúp đỡ để giải cứu, con trai tôi có thể đã bỏ mạng ở xứ người rồi.

Sau khi nhận được trình báo của ông Trần Đình Đoàn (bố Đạo) Công an xã Ea Bung đã báo cáo Công an huyện, hướng dẫn ông Đoàn viết đơn trình báo.

Thiếu tá Bùi Văn Bền, Trưởng Công an xã Ea Bung kể, khi báo cáo và được Công an huyện đồng ý phương án, chúng tôi hành động ngay. Sau khi liên lạc được với Đạo qua tin nhắn facebook, Công an xã đã xác định được Đạo đang ở vị trí biên giới tỉnh Preah Vihear của Campuchia giáp biên giới Thái Lan. Đây là khu vực hẻo lánh không có sòng bạc và là địa bàn phức tạp về nạn buôn nội tạng người và ma túy ở Campuchia.

Đạo đang ở nhà nghỉ nhưng vẫn liên lạc được với gia đình có nghĩa đối tượng chủ quan không cảnh giác canh chừng, không thu điện thoại, vì đang chờ bàn giao người, nếu không giải cứu ngay sẽ không kịp.

“Trước đây, tôi từng học ở Campuchia, nên có một số người bạn ở đây. Tôi nhờ bạn ở Campuchia để giải cứu Đạo. Hướng dẫn Đạo các chi tiết về cách thức trốn thoát khỏi nhà nghỉ, nhờ xe ôm chở đi mua sim điện thoại, ra bến, mua vé xe”, thiếu tá Bền cho hay.

Khi Đạo cho biết xe sẽ đón lúc 17h 30 phút, lúc này mới 8h, thời gian chờ xe quá lâu và việc chờ ở nhà xe là quá nguy hiểm. Thiếu tá Bền hướng dẫn Đạo trốn xa nhà xe và nhờ bạn gọi cho người quen ở tỉnh thuê xe đưa ngay Đạo lên Phnôm Pênh.

Việc Đạo vượt biên trái phép nên đường về phải được tính toán kỹ nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhiều yếu tố. Thiếu tá Bền trao đổi với cán bộ đại sứ quán Việt Nam bên Campuchia để được hướng dẫn. Sau đó bắt xe khách cho Đạo về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở Tây Ninh và khai báo là vượt biên trái phép, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài xử phạt vi phạm hành chính Đạo vì qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Sáng 14/10/2022 Đạo trở về nhà an toàn.

“Vì tôi không có đủ tiền nên toàn bộ chi phí thuê xe từ về Phnôm Pênh và tiền về Việt Nam cũng như tiền đóng phạt đồng chí Bền đều mượn bạn để giúp”, Đạo cảm động.

Ông Phan Thanh Pha, Chủ tịch UBND xã Ea Bung cho biết, xã Ea Bung có 6 thôn, hơn 1.000 hộ, với 7 dân tộc cùng sinh sống. Xã có đường biên giới 11,8 km, có 2 Đồn Biên phòng đóng chân, gồm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê và Đồn Biên phòng Yôk Mbre. Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp, nên nhiều năm qua trên địa bàn không có vi phạm quy chế biên giới.

“Trong các buổi họp dân, chúng tôi tuyên truyền, đưa những câu chuyện về trường hợp bị lừa sang Campuchia được Công an xã giải cứu để răn đe các thanh niên nêu cao cảnh giác, không nghe lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao. Đến nay, nhân dân địa bàn cũng đã nâng cao nhận thức về vấn đề này”, ông Phan Thanh Pha nhấn mạnh.

(Còn nữa)