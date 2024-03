Bản tin Hình sự: Sát hại người yêu vì chuyện 'cắm' chiếc xe máy

TPO - TIN NÓNG ngày 8/3: Bắt kẻ chuyên rình rập, khống chế những người phụ nữ đi ô tô; Trang Nemo thi hành án tù; Sát hại người yêu vì chuyện 'cắm' chiếc xe máy...

Xảy ra cãi vã với người yêu là chị Lò Thị Lả (SN 2003, Tân Uyên, Lai Châu) vì chuyện bản thân chơi bời, cắm cả chiếc xe mình và chị Lả mua chung nên Lò Văn Xươm (SN 2001, vừa uống rượu về) chạy vào nhà lấy một con dao nhọn cán bằng gỗ chém 2 nhát vào vùng cổ của chị Lả khiến nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Tiếp đó Xươm cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an Lai Châu phải huy động tối đa 300 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sìn Hồ, Tam Đường để truy bắt Xươm.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định miễn nhiệm một thanh tra viên trước đó có đơn tố cáo ông Lê Đức Toàn (công chức Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau). Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cũng tiến hành xác minh, chỉ đạo khôi phục vị trí công tác sau khi những tố cáo của cán bộ này được kết luận "đúng một phần". Trước đó, ông Toàn tố cáo chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau kỷ luật ông 2 lần với cùng một vụ việc, với 2 hình thức kỷ luật khác nhau. Cả 2 lần kỷ luật đều không căn cứ, áp dụng điều khoản nào của Nghị định 112/2020, quyết định kỷ luật vượt quá thời hạn.

Một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, đang đấu tranh, lấy lời khai của Phan Văn Hiếu (27 tuổi, trú xã Ea Kly, huyện Krông Pắc) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Bước đầu Hiếu khai, mới đến huyện Ea Kar để thuê trọ tìm việc làm. Do không có việc làm, lại cần tiền tiêu xài nên Hiếu đã nảy sinh ý định cướp giật tại tiệm vàng. Sau khi cướp giật được tài sản tại tiệm vàng, Hiếu chạy về cất giấu tại phòng trọ. Sau đó, Hiếu trở về nhà tại xã Ea Kly lẩn trốn.

Công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã tạm giữ Đỗ Việt Đức (SN 1990) sau 12 giờ xác lập chuyên án đấu tranh về một đối tượng bí ẩn chuyên cướp tài sản của các nữ tài xế. Trước đó, một số nạn nhân chia sẻ trên mạng xã hội về việc bị đối tượng nam lên xe ô tô khống chế, ép đi ra chỗ vắng để cướp. Đối tượng này chuyên rình rập các nữ tài xế đi ô tô một mình hoặc đi cùng con nhỏ, lợi dụng sơ hở lúc nạn nhân lên xe để lẻn vào ghế sau, rồi dùng dao đe doạ.

Công an TP Huế vừa bắt giữ Nguyễn Đức Chí Long (SN 1977) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Long khai trước đó mua 2.000 viên ma túy tổng hợp từ một người chưa rõ lai lịch về cất giấu trong nhà và chia nhỏ ra để bán kiếm lời. Trong lúc đi giao ma túy, Long đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hôm nay (8/3), Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, ngụ quận 10, TPHCM) đã tự nguyện thi hành 9 tháng tù, về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, Trang Nemo có đơn xin hoãn thi hành án. TAND quận 10 sau khi xem xét, xác minh đã trả lời không chấp nhận và quyết định thi hành án.

Công an tỉnh Ninh Bình đã đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Ngọc Tý (SN 1985, Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý ATV về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, từ đầu năm 2020, Tý tự tạo ra một câu chuyện về mối quan hệ họ hàng với một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương để lừa đảo và chiếm đoạt 6,8 ha đất có giá trị cao tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Sau đó, Tý đề nghị ông Th trả 5,6 tỷ đồng để "ngoại giao" và nộp thuế, nhằm đổi lại 1,5 ha đất tại khu đất trên. Sau đó, ông Th đã chuyển tổng cộng 8,2 tỷ đồng. Về phần mình, Tý đã trao cho ông Th 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo mang tên ông và các thành viên trong gia đình.