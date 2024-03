Người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 2 tỷ đồng vì ham ‘làm nhiệm vụ online’

TPO - Một người phụ nữ ở Hà Nội trình báo cơ quan công an về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Điều đáng nói, đây là chiêu lừa được cảnh báo từ rất lâu mà gần như ai cũng biết.

Ngày 12/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Phú Xuyên đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 1,9 tỷ đồng. Nạn nhân là người phụ nữ tên Đ. (SN 1989, trú tại huyện Phú Xuyên).

Người phụ nữ này cho biết, trước đó đã lên mạng xã hội tìm hiểu cách kiếm tiền online và nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ mua bán hàng hóa để hưởng tiền hoa hồng.

Từ ngày 29/2 đến ngày 8/3, chị Đ. đã chuyển khoảng 1,9 tỷ đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền hoa hồng. Lúc này chị Đ mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Cũng một thủ đoạn lừa đảo cũ, vừa qua, một nam giới tên D. (SN 2001) ở quận Đống Đa (Hà Nội) bị chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng. Anh D. nhận được cuộc gọi điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Người này nói anh D. có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền. Đồng thời yêu cầu nam thanh niên phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan. Do lo sợ nên anh D. đã chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng.

Trước thủ đoạn lừa đảo trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Đối với thủ đoạn lừa đảo mạo danh cán bộ công an, Công an TP Hà Nội khẳng định để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương. Tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.