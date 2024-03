Khởi tố 4 đối tượng phá rừng vùng thượng nguồn sông Hương

TPO - Để có tiền tiêu xài, nhóm thanh niên đã tổ chức cưa trộm hàng loạt cây rừng trồng thân lớn khoảng 20 năm tuổi tại xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, thuộc vùng thượng nguồn sông Hương, tỉnh TT-Huế).

Ngày 12/3, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hương Thủy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 4 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Nhóm 4 đối tượng bị khởi tố gồm Mai Đức Rôn (SN 1990), Mai Đức Anh Tuấn (SN 1999), Lê Văn Được (SN 1992, cùng trú tại xã Hương Thọ, TP. Huế) và Ngô Đình Hưng (SN 2007, trú tại xã Thủy Bằng, Huế).

Trước đó, 4 đối tượng bàn bạc thống nhất vào khu vực rừng thuộc Tiểu khu 162 (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) để cưa trộm cây gỗ về bán kiếm tiền tiêu xài.

Sau khi bàn bạc, các đối tượng tiến hành cưa hạ các cây keo đang còn sống, cắt thành từng lóng dài 2m, sau đó dùng ghe vận chuyển số gỗ kể trên về cất giấu tại đập Sơn Thọ, xã Hương Thọ, chuẩn bị tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện.

Qua điều tra, nhóm đối tượng này đã cưa trộm tổng cộng 30 cây keo tràm thân lớn, trong tình trạng phát triển bình thường, tuổi đời khoảng 20 năm.