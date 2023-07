Bắt tạm giam giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy

TPO - Một giám đốc và trưởng phòng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chiều 2/7, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Phước Toàn (48 tuổi), Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Hương Thủy) và Nguyễn Đăng Phong (58 tuổi), Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật của Ban này về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra của công an, trước đó, tại lâm phần thuộc BQL Rừng phòng hộ Hương Thủy xảy ra hai vụ cháy rừng. Hoàng Phước Toàn với vai trò là người đứng đầu Ban đã không chỉ đạo cấp dưới thực hiện đánh giá thiệt hại sau cháy theo quy định của pháp luật.

Quá trình tổ chức lập phương án, thiết kế khai thác tận thu gỗ rừng cháy, Toàn không tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện hợp đồng của hai đơn vị thiết kế, thẩm định; không chỉ đạo kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa hồ sơ thiết kế khai thác và hồ sơ quản lý của đơn vị; không thực hiện việc đánh giá kết quả thẩm định cùng đơn vị thiết kế, đơn vị thẩm định, nhưng vẫn ký xác nhận vào các biên bản thẩm định; ký tờ trình đề nghị Sở NN&PTNT phê duyệt phương án và dự toán khai thác tận thu 157,87 ha rừng thông.

Quá trình này đã thể hiện sự thiếu trách nhiệm của Hoàng Phước Toàn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, là nguyên nhân gây hậu quả thiệt hại tài sản của nhà nước.

Nguyễn Đăng Phong - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật được giám đốc Toàn giao kiểm tra các hợp đồng, biên bản thẩm định, là người ký tắt vào các văn bản để trình giám đốc ký xác nhận.

Phong đã tham mưu cho giám đốc ký hai tờ trình đề nghị Sở NN&PTNT cho chủ trương khai thác tận thu 157,87ha gỗ rừng cháy năm 2021 và phê duyệt phương án, dự toán tận thu gỗ rừng cháy năm 2021. Tuy nhiên, Nguyễn Đăng Phong đã không thực hiện đúng chức trách quy định của quy chế làm việc tại BQL Rừng phòng hộ Hương Thủy, cũng như các quy định pháp luật.

Quá trình ký kết hợp đồng thiết kế với Công ty Lâm Phát, đã không tham mưu thực hiện kiểm tra năng lực, khả năng của công ty thiết kế mà vẫn ký tắt đề nghị Giám đốc BQL Rừng phòng hộ Hương Thủy ký kết hợp đồng.

Khi ký kết biên bản thẩm định, dù thực tế không diễn ra như trong biên bản đã nêu, không thực hiện 3 bên cùng nhau, không kiểm tra, nhưng Phong vẫn ký tắt để giám đốc ký xác nhận.

Nguyễn Đăng Phong bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.