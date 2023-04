Phá rừng phòng hộ tại TT-Huế: Nhiều đối tượng liên quan khai gì với công an?

TPO - Sau khi Công an huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) triệu tập 12 người nghi vấn, có 8 đối tượng thừa nhận hành vi liên quan vụ phá rừng cộng đồng, rừng phòng hộ thuộc địa bàn vùng núi này.

Ngày 23/4, thông tin từ Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) cho biết, cơ quan chức năng vừa phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ rừng cộng đồng và rừng phòng hộ trái phép xảy ra tại xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông) nhằm làm rõ tính chất, mức độ vi phạm để có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.

Thành phần tham gia khám nghiệm gồm Hạt Kiểm lâm, Công an, VKSND huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Đông, UBND xã Thượng Quảng, các cộng đồng dân cư và cá nhân liên quan.

Theo Hạt Kiểm lâm Nam Đông, liên quan đến vụ phá rừng này, sau khi công an triệu tập 12 người nghi vấn để xác minh, làm rõ, có 8 đối tượng thừa nhận các hành vi của mình. Trong đó, 4 đối tượng gồm Hoàng Văn Q., Hoàng Xuân H., Hoàng Văn C. (cùng trú xã Thượng Quảng) và Trần Văn Đ. (trú xã Hương Hữu, huyện Nam Đông) khai nhận đã cưa xẻ và vác gỗ từ trong rừng ra gồm:.

Cụ thể, ông Hoàng Văn Q. khai nhận tiến hành cưa xẻ gỗ và nhờ 3 đối tượng còn lại là Hoàng Xuân H., Hoàng Văn C. và Trần Văn Đ. chuyển ra khỏi rừng để làm nhà ở. Ông Trần Văn Đ. khai, giúp đưa gỗ về tập kết tại nhà ông Hoàng Văn Q.. Người này sau khi xong việc được ông Q. mời ăn nhậu, không lấy tiền công. Các ông Hoàng Xuân H., Hoàng Văn C. khai nhận chỉ một lần vào rừng vác gỗ giúp ông Q. Việc cưa xẻ gỗ rừng do ông Q. thực hiện ở khu vực khe La Ma.

Sau vụ phá rừng, UBND huyện Nam Đông đã thành lập Ban chỉ đạo 342 để điều tra, xử lý vụ phá rừng.

Lực lượng chức năng tại Nam Đông được huy động tổ chức chốt chặn 24/24h tại khu vực trọng yếu để ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép bằng trâu kéo, tiến hành truy quét bảo vệ rừng. UBND huyện Nam Đông còn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra giấy phép hành nghề, hoạt động của 32 xưởng cưa, xưởng mộc trên địa bàn nhằm để tuyên truyền các quy định về quản lý lâm sản, nếu phát hiện vi phạm đề xuất thu hồi giấy phép, cho ngừng hoạt động…

Trước đó, như tin đã đưa, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế vừa phát hiện nhiều cây gỗ rừng bị cưa hạ, tẩu tán ra khỏi hiện trường tại vùng núi Nam Đông (thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng Phòng hộ huyện, cộng đồng thôn 2, nhóm 1 thôn 4 xã Thượng Quảng và UBND xã Thượng Quảng).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 cây gỗ gồm các chủng loại gỗ đào, trám, chò bị chặt hạ, dấu vết còn mới. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện 7 gốc cây cũ đã chặt hạ từ những năm trước.

Liên quan vụ phá rừng này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông đã xử lý trách nhiệm những cán bộ quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại địa bàn quản lý. Cụ thể ông Lê Hoàng Hởi - Trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Long Quảng, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông còn kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 người là nhân sự của Trạm quản lý bảo vệ rừng Long Quảng, đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 4 người khác.