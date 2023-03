Bắt nghi phạm phá 23 cây rừng ở Gia Lai

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 1 nghi phạm, truy tìm 3 đối tượng khác liên quan đến vụ chặt hạ 23 cây gỗ ở lâm phần Công ty Lâm nghiệp Sơ Pai.

Ngày 20/3, Công an huyện K’Bang (Gia Lai) đã bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Đinh Văn Nhâu (SN 1995, trú xã Sơ Pai, huyện này); cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng và truy tìm 3 nghi can khác liên quan vụ phá rừng tại lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện hai tiểu khu 114, 188 (xã Sơ Pai), thuộc lâm phần Công ty Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý bị khai thác rừng trái phép.

Qua khám nghiệm hiện trường, tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại 44,42m3. Số cây gỗ bị khai thác trái phép 23 cây, gồm các chủng loại giổi, chò chỉ, bời lời, xoay, sao cát...

Hạt Kiểm lâm huyện K’Bang sau đó khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”, chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an huyện điều tra mở rộng.

Tiếp nhận hồ sơ vụ án, qua truy xét, Cơ quan CSĐT xác định 5 đối tượng phá rừng gồm: Nguyễn Văn Kiên (SN 1984), Đinh Văn Nhâu (SN 1995), Đinh Nhi (SN 2004, cùng trú xã Sơ Pai, huyện K’Bang) và 2 nghi can khác.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Văn Nhâu; đối tượng Nhi được gia đình bảo lãnh, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng Nguyễn Văn Kiên đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an ra quyết định truy tìm người; hai nghi can khác cũng đang bị Công an truy bắt. Ngoài ra, một xe ô tô và nhiều lóng gỗ có liên quan đến vụ án cũng bị công an tạm giữ.

Liên quan đến vụ phá rừng trên, Công an huyện này yêu cầu Nguyễn Văn Kiên và đồng bọn ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Cơ quan CSĐT sẽ truy nã, truy bắt và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.