Bản tin Hình sự: Bực tức vì bị chia tay, người đàn bà có chồng phóng hỏa nơi bạn trai ở

TPO - TIN NÓNG ngày 11/3: Xe máy đối đầu, 2 người tử vong; Bà Trương Mỹ Lan một mực phủ nhận việc chỉ đạo đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho nữ cục trưởng; Bực tức vì bị chia tay, người đàn bà phóng hỏa nhà trọ bạn trai ở khiến một thai phụ tử vong...

TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, tuyên y án tử hình với bị cáo Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú ở xã Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định) về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Theo cáo trạng, bực tức do bị tình nhân chia tay, Hải mua xăng đến phóng hỏa nhà trọ của người yêu khiến một thai phụ tử vong.

Ngày 11/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công dân ở huyện Đức Thọ vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của Ban CHQS huyện. Quyết định này căn cứ khoản 9, điều 1, Nghị định 37/2022. Ngoài nộp phạt mỗi người 62,5 triệu đồng, 4 người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chiều 11/3, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và các đồng phạm phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Các bị cáo và một số người liên quan vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. HĐXX sau khi hội ý đã quyết định hoãn phiên tòa, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bị cáo và người liên quan.

Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã bắt được Lê Văn Thiện (36 tuổi, Nghệ An). Theo điều tra, tháng 1/2023, Thiện dùng dao chém trúng vai bà N.T.B.H. (trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin). Em trai bà H vào can ngăn cũng bị đối tượng Thiện tấn công. Sau đó, công an vào cuộc điều tra, xử lý. Tháng 8/2023, Công an huyện Cư Kuin đã truy nã Lê Văn Thiện. Tuy nhiên khi đang bị truy nã, đối tượng này bất ngờ xuất hiện trước nhà và dùng súng bắn nạn nhân. Bà H bỏ chạy vào phòng ngủ, chốt cửa để trốn. Theo bà H, cách đây 2 năm, Thiện từ Nghệ An vào Đắk Lắk sống cạnh nhà bà. Người này từng nghi ngờ bà H báo công an việc đối tượng sử dụng ma túy nên thù hằn mình.

Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) tiếp nhận nguồn tin từ quần chúng về việc anh Lò Văn Hại (SN 1993) bị chết chưa rõ nguyên nhân, gia đình tự chôn cất theo phong tục. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, công an xác minh anh Hại đi làm thuê khai thác vàng trái phép cho ông Lò Văn Ương (SN 1975). Tại cơ quan điều tra, Ương khai nhận, từ tháng 8/2023, Ương cùng 6 người khác góp tiền mua phương tiện, tuyển “phu vàng” lén lút đến khu vực bãi 6, bãi 7 thuộc xã Noong Hẻo lập lán rồi tổ chức đào xới những hầm lò cũ đã bị chính quyền đánh sập từ năm 2022. Quá trình khai thác, Ương cùng những người tham gia thu được số lượng lớn vàng, nhiều lần mang đến bán cho tiệm vàng Tuấn Tuyền ở thành phố Lai Châu và một số cửa hàng vàng khác thu được số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Sáng 11/3, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) phủ nhận việc chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn (51 tuổi, cựu Tổng giám đốc SCB), ông Đinh Văn Thành (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB) gặp, đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (58 tuổi, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II) 5,2 triệu USD.

Liên quan đến việc một số trang mạng đăng tải thông tin sai lệch về việc nữ tài xế ô tô va chạm với người điều khiển xe máy là cháu một lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã xác minh và làm việc với Vũ Sơn T (SN 1986, Thanh Oai). Theo xác minh, anh T sử dụng tài khoản Facebook tên "Bố Bi Sóc" đăng tải thông tin với nội dung: "Đã xác định chị đại được cho là con cháu Bộ trưởng T.L. Họ tên: TO Lan Hương, bài báo lại viết ngược tên là L.H.T. Người gây tan nạn, và được công an bảo vệ như vị vua vị tướng đây ạ mà dân bức xúc nhất, có link fb ở dưới ạ". Với hành vi vừa nêu, anh T bị phạt 7,5 triệu đồng.

Tàu cá Bình Định đang di chuyển cách cảng cá Cà Ná (Ninh Thuận) khoảng 7 hải lý về phía Đông Nam thì va chạm với 1 tàu vận tải khiến tàu cá bị chìm, 9 ngư dân rơi xuống biển. Sau đó, 8 thuyền viên đã được tàu cá đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn, sức khỏe các thuyền viên gặp nạn đã ổn định. Riêng 1 thuyền viên bị mất tích là ông Trương Thanh H (57 tuổi, Bình Định), đến chiều 11/3 đã tìm thấy thi thể.

A Quên (17 tuổi) điều khiển xe máy rồi xảy ra va chạm với xe máy do ông A Pang (51 tuổi) điều khiển đang qua đường theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, phần đầu 2 chiếc xe máy nát bét, mảnh vỡ văng tứ tung. Công an Kon Rẫy (Kon Tum) đang điều tra nguyên nhân vụ việc.