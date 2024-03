Bản tin Hình sự: Xác minh xử lý người ‘phao tin’ nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn là cháu lãnh đạo

TPO - TIN NÓNG ngày 10/3: Bác thông tin nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội là cháu lãnh đạo Bộ Công an; Lời khai của nghi can sát hại vợ cũ dã man ở Bình Phước; Hai cháu nhỏ tử vong dưới hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên; Truy sát gia đình anh ruột vì mâu thuẫn; Xác minh xử lý người ‘phao tin’ nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn là cháu lãnh đạo..

CSGT Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý theo quy định sau khi có kết quả kiểm tra, xác định nữ tài xế lái ô tô tên Lương Hồng T (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) đâm vào xe máy đang dừng trên phố Trần Cung vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung. Theo đó, Lương Hồng T bị phạt số tiền 35 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 24 tháng về hành vi vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan công an cũng bác thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nữ tài xế này là cháu lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên.

Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Văn Bình (54 tuổi, ngụ thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn chuyện đất đai nhiều năm nên khi thấy cháu gái ruột là N.V.T.V (SN 2005) nhổ rau mồng tơi trong vườn nhà mình, Bình chửi bới rồi dẫn đến đánh nhau. Thấy con gái bị đánh, bà V.T.T.P (SN 1970) dùng cây sào dài 4m đâm về phía Bình. Bình lấy được cây sào rồi bẻ gãy. Sau đó, Bình ra sau nhà lấy một con dao rựa quay lại chém bà P và cháu V khiến cả hai gục tại chỗ, riêng bà P tử vong sau đó. Tiếp tục, Bình lấy xe vác theo dao rựa lên rẫy chém anh trai là ông N.V.H (chồng bà P). Con trai ông H thấy vậy liền dùng dao rựa chém lại Bình. Do bị chém nên Bình vứt dao bỏ chạy rồi đến Công an xã Phú Sơn đầu thú.

Công an Bình Phước đã tạm giữ Nguyễn Đức Thiện Tâm (SN 1977, Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, do xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ là chị P.T.K.H (SN 1978, Đồng Tháp) nên Tâm chuẩn bị dao, chạy xe máy từ TP HCM đến Bình Phước để gặp chị H. Tới nơi, hai người tiếp tục lời qua tiếng lại. Tâm dùng dao đâm chị H. Khi thấy có người tới can ngăn, Tâm tiếp tục lấy dao rựa chém liên tiếp vào người vợ cũ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tâm đến công an đầu thú.

Công an TPHCM vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Phát triển Bất động sản An Lạc Tân, có địa chỉ tại số 12 đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM - do ông Quách Mộc Tân đại diện pháp luật. Quá trình điều tra ban đầu xác định, Tân và một số đối tượng liên quan đã thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư không có thật, không được cấp phép là chủ đầu tư để chiếm đoạt tiền.

Công an phường Bạch Mai (Hai Bà Trưng) vừa phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp xe máy mang đi tiêu thụ, bắt giữ Hoàng Văn Thắng (SN 1990), Lê Vũ Quyền (SN 1988) về hành vi trộm cắp tài sản, bắt Vũ Đình Hải (SN 2006) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra. Tang vật thu giữ là 5 chiếc xe máy đều trong các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các quận trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày mai (11/3), dự kiến phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Nguyễn Cao Trí - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Công an TPHCM cho biết, từ ngày 29/2 đến ngày 5/3, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 63 bị can tại 10 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp thi công, cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cháu H.M.B (9 tuổi) và Y.T.B (7 tuổi) rủ nhau đi chơi. Đến trưa cùng ngày, không thấy 2 hai cháu trở về, người thân tá hỏa đi tìm và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện, trục vớt được thi thể cháu T.B và cháu M.B tại hồ Lắk Sơn (huyện Lắk, Đắk Lắk). Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình.