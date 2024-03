Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy ở Hà Nội

TPO - Cơ quan công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp xe máy mang đi tiêu thụ.

Quá trình xác minh làm rõ, cơ quan công an bắt giữ đối tượng Vũ Đình Hải (SN 2006, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Mở rộng điều tra, Công an phường Bạch Mai phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ thêm các đối tượng Trần Bá Đức (SN 2005, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Tâm (SN 1992, trú tại Cẩm Yên, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) là các đồng phạm với Vũ Đình Hải về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bên cạnh đó, cảnh sát bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Thắng (SN 1990) và Lê Vũ Quyền (SN 1988, cùng trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ là 5 chiếc xe máy đều trong các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các quận trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.