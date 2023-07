Bản tin Hình sự: Đoạt mạng bạn vì mượn tiền không trả còn đi nói xấu mình khắp nơi

TPO - TIN NÓNG ngày 22/7: Sập bẫy nhận quà qua facebook, một phụ nữ bị lừa hơn 2 tỷ đồng; Phó hiệu trưởng trường bán trú ở Hà Giang bị bắt vì buôn ma túy; Đoạt mạng bạn vì tội mượn tiền không trả còn đi nói xấu mình khắp nơi...

Công an TP HCM vừa bắt giữ Lâm Minh Quang (23 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. Quang khai năm ngoái cho Kiên (23 tuổi) mượn tiền. Đến nay, người bạn chưa trả nợ mà còn thường xuyên nói xấu anh ta khắp nơi. Quang ấm ức việc này nên mang dao đến nhà bạn để "nói chuyện". Quang gọi điện nhưng Kiên không nghe máy, nên bực tức vào nhà, cầm dao đâm nạn nhân tử vong, rồi bỏ trốn.

Với chiêu tặng quà qua Facebook, một nhóm 4 người thay nhau bày trò, dẫn dụ suốt 3 ngày để bà Nguyễn Thị N (59 tuổi, ngụ thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) chuyển tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng vào tài khoản, sau đó các đối tượng đồng loạt “biến mất”. Hiện bà N đã trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ Ngô Hải Nam (SN 1973, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh) khi đối tượng đang di chuyển bằng xe máy tại khu vực xã Ngọc Đường, TP Hà Giang. Tại thời điểm kiểm tra, trong ví da và cốp xe của đối tượng có 2 gói nhỏ heroin. Nam khai mang theo để bán cho một số đối tượng nghiện.

Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) vừa phối hợp Đội phòng, chống tội phạm phường An Phú bắt giữ Lê Thanh Giàu (SN 1969, quê Kiên Giang), phạm nhân trốn khỏi trại giam An Phước – Bộ Công an. Được biết, Giàu đang chấp hành án 12 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên vào sáng nay (22/7), phạm nhân đã bỏ trốn và trại giam An Phước ra quyết định truy nã.

Liên quan đến vụ “Chuyến bay giải cứu”, Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nhiều lần đọc thơ: “Tôi đã hết lòng, hết sức vì một Quảng Nam phát triển. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng đất và người Quảng Nam kiên trung, quê hương sẽ ngày càng giàu đẹp hơn nữa”. Ông Tân trình bày, trong suốt 22 năm công tác, có gần 5 năm làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Quá trình làm việc ông luôn nỗ lực cố gắng bất kể ngày đêm, kể cả trong đại dịch.

Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết: Trong quá trình giải quyết tin báo, điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, Công an thành phố Hạ Long phát hiện 2 chiến sỹ là cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Do đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai chiến sỹ là Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Nam.

Liên quan đến các sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; sinh phẩm, kit test; vắc-xin phòng, chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang, đại tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: Hiện nay, cơ quan điều tra đã chứng minh có tội phạm xảy ra; đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can; thu hồi số tiền hơn 2 tỷ đồng do các bị can này nhận sau khi ký hợp đồng mua kit xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.