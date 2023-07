Tiền Giang khởi tố 4 bị can, thu hồi hơn 2 tỷ đồng tiền 'lại quả’ từ Việt Á

TPO - Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 4 bị can liên quan việc mua sắm trang thiết bị, kit xét nghiệm COVID -19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á; đang hoàn thiện kết luận điều tra chuyển sang Viện Kiểm sát truy tố, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến các sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; sinh phẩm, kit test; vắc-xin phòng, chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang, đại tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: Hiện nay, cơ quan điều tra đã chứng minh có tội phạm xảy ra; đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can; thu hồi số tiền hơn 2 tỷ đồng do các bị can này nhận sau khi ký hợp đồng mua kit xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

"Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can, đang hoàn thiện kết luận điều tra để chuyển Viện Kiểm sát truy tố, sớm đưa ra toà xét xử theo đúng quy định pháp luật", đại tá Lộc thông tin.

Trước đó, hồi tháng 4/2022, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; sinh phẩm, kit xét nghiệm; vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo kết luận thanh tra, tổng kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 toàn tỉnh Tiền Giang là trên 1.366 tỷ đồng (trong đó nguồn từ ngân sách trên 1.263 tỷ đồng), đã chi hơn 1.297 tỷ đồng. Có 43 đơn vị có liên quan đến việc mua sắm, với tổng số tiền trúng thầu trên 800 tỷ đồng, tương ứng 573 gói thầu.

Trong đó, CDC Tiền Giang thực hiện 1 gói thầu mua sắm hóa chất, sử dụng hóa chất phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real Time PCR và hóa chất tách chiết tự động từ Công ty Việt Á, với tổng trị giá trên 19 tỷ đồng.

Qua kiểm tra việc thực hiện 286/573 gói thầu cho thấy, việc mua sắm, quản lý, sử dụng của các đơn vị còn có những sai phạm, thiếu sót, hạn chế.

Đối với các cá nhân liên quan, có vi phạm trong việc nhận quà từ nhân viên của Công ty Việt Á nhưng không khai báo và nộp đúng quy định, UBKT Tỉnh ủy Tiền Giang đã thống nhất thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với: ông Nguyễn Ngọc Chơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC Tiền Giang; ông Võ Thanh Bình - Đảng viên, Bí thư Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang; ông Triệu Vương Tuyền - Chi ủy viên Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang; ông Đặng Minh Uy - Đảng viên Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang.