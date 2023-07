Bản tin Hình sự: Chủ quán karaoke môi giới cho khách mua dâm

TPO - TIN NÓNG ngày 21/7: Chủ quán karaoke môi giới cho khách mua dâm; Nộp khắc phục 1,85 triệu USD, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị được trả lại 146 miếng vàng; Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Dùng súng săn truy đuổi nhóm trộm gà, một người tử vong...

Liên quan đến vụ án Chuyến bay giải cứu, sau phần luận tội, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội đã tác động gia đình nộp khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền 1,85 triệu USD, do đó, Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo này. Còn ông Tuấn đề nghị được trả lại 210.000 USD, 146 miếng vàng và hủy lệnh phong tỏa tài khoản có 1 tỷ đồng trong ngân hàng cho gia đình bị cáo.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Long An và một số tỉnh, thành phố khác. Quá trình điều tra, CQĐT đã khởi tố 3 lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia về tội "Nhận hối lộ", trong đó có ông Hoàng Quốc Hùng (SN 1963), Giám đốc Trung tâm.

Khi khách đến hát karaoke có nhu cầu mua dâm, Quàng Văn Hinh (SN 1977), chủ quán hát karaoke Sao Phương Nam và Lò Văn Khanh (SN 2003), cùng trú tại bản Thẳm, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) sẽ môi giới cho gái bán dâm đến thỏa thuận giá cả, địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm. Sau mỗi lần môi giới, Khanh và Hinh đều được hưởng khoản tiền "hoa hồng". Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hinh và Khanh về hành vi "Môi giới mại dâm".

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt tại khu vực Đồi Độc lập thuộc xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin), gồm: Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông), Nay Dương (SN 1968, ngụ xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) và Y Hoăl Êban (SN 1970, ngụ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar). Quá trình vây bắt, lực lượng Công an đã thu giữ một khẩu súng và nhiều viên đạn. Đây là những đối tượng đã tham gia trực tiếp vụ tấn công vào trụ sở xã Ea Ktur và xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) ngày 11/6.

Trong lúc đang vận chuyển trái phép 5 bánh heroin và hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp từ Điện Biên về Hà Nam tiêu thụ, Nguyễn Cường Thắng (SN 1992, trú tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân) bị cơ quan công an bắt giữ. Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thắng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Được em gái thông báo phát hiện có kẻ trộm gà, Võ Minh Đức (25 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) liền xuống tầng trệt lấy khẩu súng săn, vừa hô hoán và nổ súng khiến một trong số 4 thanh niên trong nhóm nghi trộm gà ngồi trên xe máy bị té ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Những đối tượng còn lại đã phóng xe bỏ chạy. Công an Đà Nẵng đã xác định người thanh niên bị trúng đạn tử vong tên là V.L (23 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy V.L bị một viên đạn chì xuyên qua vùng mang tai làm vỡ động mạch chủ dẫn đến tử vong.

Trong thời gian làm công chức địa chính phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), Phùng Đình Dương Kha (43 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc) cố tình làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc đất đai đối với khu đất 2.375m2 tại khối phố Đa Phước, tiếp tay cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu Vinh (69 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy Hương (63 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước) giả mạo hồ sơ, biến khu đất được Nhà nước cho thuê để mở xưởng sản xuất thành đất do gia đình ông Vinh tự khai hoang. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Kha về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.