Công an Đà Nẵng bắt hai đối tượng mang súng đi đòi nợ thuê

TPO - Chiều 21/7, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Xuân Ngọc (25 tuổi, trú xã Điện Thắng Bắc) và Lê Đình Minh Hùng (26 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, cùng thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/6, Ngọc được một người quen trú ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng liên hệ nhờ đến quán cà phê thuộc địa phận xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để tham gia đòi nợ. Nhận lời, Ngọc rủ Lê Đình Minh Hùng cùng đi và nói Hùng đem theo khẩu súng và 5 viên đạn đầu chì cùng 1 con dao bấm mà cả hai đã chung tiền mua trên mạng trước đó để “thị uy”. Ngoài ra, để áp đảo “đối thủ”, Ngọc và Hùng còn rủ thêm 5 đối tượng khác cùng tham gia. Khoảng 15h30 phút cùng ngày, khi cả nhóm đi đến ngã tư Cẩm Nê, xã Hòa Tiến thì gặp tổ công tác của Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến đang đi nắm tình hình tại địa bàn. Thấy các đối tượng chở ba trên xe máy và dùng khẩu trang che biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, Ngọc vứt ra một con dao dài 24 cm nên 2 thành viên trong tổ công tác lập tức khống chế được 3 đối tượng, sau đó gọi điện báo cho Công an xã Hòa Tiến đến làm việc. Trong lúc chờ lực lượng Công an xã Hòa Tiến đến hỗ trợ, Hùng sợ bị phát hiện có mang theo súng nên nói dối với tổ công tác xin đi vệ sinh để tẩu tán vũ khí, tuy nhiên, đã bị phát hiện và thu giữ. Đến 18h20 cùng ngày, các đối tượng còn lại trong nhóm đến Công an xã Hòa Tiến trình diện và giao nộp cho cơ quan Công an 2 cây kiếm tự chế và 1 cây tuýp sắt. Quá trình làm việc, các đối tượng đều thừa nhận chuẩn bị hung khí từ trước, rồi từ thị xã Điện Bàn ra Đà Nẵng giải quyết chuyện nợ nần và đánh nhau. Căn cứ kết luận giám định súng được các đối tượng sử dụng là súng tự chế tạo, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng ngắn. Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ. Đòi nợ thay người khác, 4 đối tượng bị khởi tố, tạm giam Bắt đối tượng nhận 'đơn' tạt sơn uy hiếp đòi nợ Bắt nhóm tạt sơn đòi nợ ở TPHCM Nguyễn Thành