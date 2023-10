Bản tin Hình sự: Đang nhậu thì bị đâm chết vì bị người lạ nghĩ rằng 'nhìn đểu'

TPO - TIN NÓNG ngày 18/10: Công an Bình Dương thông tin vụ phát hiện bộ xương người trong lùm cây; Nam thanh niên bị hai người lạ đánh tử vong tại chỗ; Gã trai có vợ ra tay sát hại nữ nhân viên cửa hàng quần áo, rồi nhảy cầu Thanh trì; Đang nhậu thì bị đâm chết vì bị người lạ nghĩ rằng 'nhìn đểu'...

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ Nguyễn Thanh Hùng (40 tuổi) về hành vi Giết người. Nghi phạm có hai tiền án, từng đi cai nghiện ma túy. Hùng khai từ tháng 8 sống như vợ chồng với một cô gái, thường xuyên chửi bới, đánh đập nên người tình đã bỏ đi. Khi đi tìm cô gái, Hùng dừng xe, ngồi đối diện với người đàn ông 36 tuổi đang nhậu cùng bạn trước nhà. Hùng cho rằng bị người đàn ông này "nhìn đểu, khiêu khích" nên rút dao từ túi xách đâm hai nhát vào ngực rồi phóng lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Trước khi sát hại người đàn ông 36 tuổi, Hùng cũng đâm một thanh niên ở xã Phước Hưng (huyện Long Điền) bị thương.

Liên quan đến vụ việc phát hiện bộ xương người trong bụi cây ở khu Gò Mã, cuối đường Thuận Giao 28, thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An, (Bình Dương), Công an Bình Dương thông tin, quá trình điều tra, xác định người đàn ông treo cổ chết trên cây, do khu vực bụi rậm, ít người qua lại, đến khi người dân phát hiện thì thi thể đã bị phân hủy mạnh. Về nguyên nhân bộ xương và phần đầu không nằm cạnh nhau, công an xác định do thi thể treo trên cây, sau khi bị phân hủy mạnh và rơi xuống đất thì các bộ phận không ở cùng một vị trí.

Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Chau Chí Mây (SN 1999) và Neàng Chanh Chươnl (SN 2008) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản”. Trước đó, hai đối tượng mang hung khí lái mô tô trên đường thì phát hiện anh Chau Dươnl đang nằm trong nhà bấm điện thoại, phía trước có 1 chiếc xe mô tô. Thấy vậy, Mây và Chươnl đi vào nhà dùng dao, búa khống chế anh Dươnl để cướp chiếc xe mô tô đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Anh P.A.L (23 tuổi, Kon Tum) chuẩn bị lên xe taxi công nghệ để rời đi thì bị một đôi nam nữ chạy tới đánh đập. Nam thanh niên bị đánh trúng chỗ hiểm nên ngã xuống đường nằm bất động và tử vong ngay sau đó. Được biết, nạn nhân mới từ quê đến TPHCM làm nghề thi công biển hiệu chưa lâu, ngày 17/10, anh L ghé Bình Dương chơi với bạn thì xảy ra vụ việc.Công an Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong cửa hàng quần áo tại TP Bắc Ninh, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, Thái Nguyên) dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào vùng đầu, cổ, ngực, bụng chị Ngô Thị P (SN 1996, Thái Nguyên) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiệp điều khiển xe ô tô taxi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, công an tìm thấy chiếc xe có đặc điểm như của Hiệp trên cầu Thanh Trì – TP Hà Nội. Được biết, Hiệp đã có vợ và 2 con đang sinh sống tại Thái Nguyên. Theo lời khai của nhân chứng, Hiệp nhiều lần đến gặp chị P tại cửa hàng vào các buổi trưa (chưa rõ mối quan hệ cụ thể).

Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo gần đây trên thị trường tiếp tục xuất hiện một số loại tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng, 200 nghìn đồng và 100 nghìn đồng. Trong đó, tiền giả polymer mệnh giá 500 nghìn đồng in trên nilon vần seri AK, JB, KF, ZK có đặc điểm nhận biết như: Nền nilon dễ bai giãn; lớp mực in dễ bị bong tróc; hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; có làm giả hình bóng chìm nhưng khó nhìn thấy dưới ánh sáng ngược, chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt trên mặt trước dưới ánh sáng thường.

Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã khởi tố, bắt tạm giam Lường Đình Luân (27 tuổi) về tội "Cố ý gây thương tích". Trước đó, do bức xúc về việc nhà trường mời con mình lên làm việc trong tiết học ở trường, ông N.N.A, phụ huynh một học sinh lớp 11A2, tìm đến nhà thầy Nguyễn Đình Thiều, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân nói chuyện. Đi cùng ông N.N.A có Lường Đình Luân. Khi thầy Thiều vừa bước ra ngoài thì bị Luân lao vào đánh. Hậu quả, thầy Thiều phải đi cấp cứu. Kết quả giám định, tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của thầy Thiều là từ 13% -16%.