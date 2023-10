Phát hiện bộ xương người trong lùm cây ở Bình Dương

TPO - Một người dân đi bẫy thú, bất ngờ phát hiện một bộ xương người không đầu trong lùm cây. Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện phần đầu thi thể người cách bộ xương không xa.

Chiều 17/10, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị tiến hành khám nghiệm, điều tra việc người dân phát hiện bộ xương người trong lùm cây.

Vụ việc được phát hiện vào trưa cùng ngày tại khu Gò Mã, cuối đường Thuận Giao 28, thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, một người dân đi đặt bẫy thú hoang tại khu vực trên thì phát hiện một bộ xương người dưới trong lùm cây, cạnh đó có 1 đôi dép và bộ đồ. Sau đó người dân thông báo với cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện phần đầu của bộ xương nằm cách đó không xa.

Hiện tại cơ quan công an đang điều tra và chưa xác định được danh tính nạn nhân. Bước đầu cơ quan công an chỉ xác định bộ xương người là nam giới.

Tại tỉnh Bình Dương từng phát hiện hai vụ việc tương tự và đến nay chưa có kết luận. Trước đó, vào giữa tháng 5/2023, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trong lúc đi chơi ở bãi đất trống thì phát hiện có một chiếc túi xách du lịch bị cháy xém, bên trong đựng tứ chi người song đến nay vẫn chưa có kết luận.

Hồi tháng 10/2022, Bình Dương cũng phát hiện một bộ xương người là nam giới tại bãi đất trống gần quốc lộ 13, ở khu vực giáp ranh giữa TP.Thủ Dầu Một và TP.Thuận An.