Bản tin Hình sự: Chàng trai thiệt mạng sau khi cãi nhau với người yêu

TPO - TIN NÓNG ngày 17/10: Khởi tố nữ sinh viên sát hại con gái mới sinh; Ghen tuông, chồng đẩy vợ ngã từ tầng 3 xuống đất tử vong; Chàng trai thiệt mạng vì nhảy cầu sau khi cãi nhau với người yêu...

Lực lượng chức năng huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tìm thấy thi thể V.V.N (21 tuổi, Hà Giang) nhảy cầu tự tử sau khi cãi nhau với bạn gái. Trước đó, khoảng 1h ngày 14/10, anh N và bạn gái đứng trên cầu Thạch Sơn bắc qua sông Nghèn (giáp ranh giữa xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà với xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) để nói chuyện. Thời điểm này hai bên xảy ra mâu thuẫn nên anh N đã trèo qua lan can rồi nhảy xuống sông mất tích.

Công an tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định số 106/QĐ-CSKT ngày 11/8/2023 về việc khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. Trước đó, tháng 11/2022, Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn với số tiền hơn 550 triệu đồng, về hành vi “xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định”.

Liên quan đến vụ án Tạ Duy Khanh (SN 1985, Thái Bình) sát hại Á khôi một cuộc thi sắc đẹp tên H.Y.N (SN 2006), theo Công an TP Hà Nội thì Khanh theo bố mẹ đẻ từ Thái Bình lên Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) làm nghề bọc đồng. Đầu năm 2023, hai người quen biết nhau, và có mối quan hệ "rất thân". Do mâu thuẫn nợ nần số tiền 50 triệu đồng, Khanh đã sát hại nạn nhân. Trước khi 'xuống tay', hung thủ và nạn nhân còn dẫn nhau đi ăn.

Công an Bắc Giang đang điều tra vụ chồng giết vợ tại nhà trọ. Trước đó, do nghi ngờ vợ là chị Vàng Thị Sính (SN 1996, Lào Cai) có quan hệ tình cảm với người khác nên Giàng Seo Dơ (SN 1990) cãi vã với vợ, trong lúc giằng co, Dơ dùng tay kéo và đẩy chị Sính ngã từ tầng 3 xuống sân tại nhà trọ ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên khiến nạn nhân tử vong.

TAND Tiền Giang đã tuyên phạt Phạm Quốc Trương (28 tuổi), Phạm Trọng Nhân (17 tuổi), Lê Thanh Nhựt (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Lân (19 tuổi) lần lượt 15 năm tù, 10 năm tù, 7 năm tù và 8 năm tù về cùng tội "Giết người". Theo cáo trạng, do nghi ngờ anh L.T.P có quan hệ tình cảm với vợ mình, Trương cùng 3 đối tượng khác dùng hung khí chém nạn nhân thương tích 72%.

TAND Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Phương (67 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Phương lấy tiền bán sắt vụn để mua ma túy rồi bán lại cho các con nghiện. Khi chuẩn bị giao “hàng” cho khách thì bị công an bắt quả tang.