Bản tin 8H: Xác minh người đàn ông tử vong và chiếc xe Audi bỏ lại trên cầu Nhật Tân

TPO - Lực lượng chức năng đang điều tra chiếc Audi bị bỏ lại trên cầu Nhật Tân và thi thể nam giới được phát hiện dưới chân cầu sau đó.

Chiều 10/8, người đi đường phát hiện chiếc ôtô Audi A6 màu trắng BKS: 30H – 151.XX đỗ ngay trên cầu Nhật Tân (TP. Hà Nội), bên trong xe không có người nên đã báo lực lượng chức năng. Ngay sau đó, người dân tiếp tục báo lực lượng chức năng về việc phát hiện thi thể nam giới khoảng 35-40 tuổi ngay dưới khu vực chân cầu Nhật Tân. Người dân còn phát hiện tờ giấy nghi là của người đàn ông để lại trước khi nhảy cầu, có nội dung thể hiện sự chán nản cuộc sống và ngỏ lời xin lỗi gia đình. Hiện, Công an quận Tây Hồ đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc nghi nhảy cầu.

Tối 10/8, trao đổi với Zing, ông Phan Thanh Sang (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, đã tìm được con gái nuôi Phạm Hoàng Ngọc Vân (21 tuổi) mất tích khi đi xem phim. Theo trao đổi của Vân, chiều 24/7, cô bị kẻ gian giật điện thoại trên đường từ nhà đến rạp chiếu phim trong siêu thị trên đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp). Vân té xuống đường bị thương rồi bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tại quận Gò Vấp. Vân câm, điếc lại không nhớ số điện thoại và địa chỉ gia đình nên không thể liên lạc với bố mẹ. Một người phụ nữ ở huyện Bến Lức (Long An) thấy vậy đã chăm sóc Vân rồi dẫn về Long An. Ngày 10/8, thấy thông tin tìm kiếm Vân trên báo đài, người phụ nữ trên đã liên hệ với gia đình ông Sang.

Ngày 10/8, UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, ra quyết định xử phạt hành chính N.Đ.T. (21 tuổi) và P.T.B. (25 tuổi) tổng số tiền 30 triệu đồng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ. Trước đó, Công an xã Thanh Vân phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bức ảnh thanh niên đang đứng một mình trong tư thế 2 tay bị còng, kèm chú thích: "Đời du côn ngại chi tù tội - Kiếp phong trần chẳng ngại gió sương”. Công an xã Thanh Vân đã mời chủ tài khoản là anh N.Đ.T. đến trụ sở để làm việc. Tại đây, anh T. khai nhận đã mượn còng số 8 của anh P.T.B. để chụp ảnh và đăng tải với mục đích vui vẻ.

Đêm qua, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ, sáng sớm nay (11/8), áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng. Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 2, sáng 11/8, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Ninh Bình khả năng có gió giật cấp 7-8. Mưa lớn tiếp tục bao phủ toàn bộ miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An trong hôm nay và ngày mai. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.010 ca COVID-19, giảm 330 ca so với 24 giờ trước đó. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.271 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.997.136 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 78 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.353.573 ca nhiễm. Từ 17h30 ngày 09/8 đến 17h30 ngày 10/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.095 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh TT-Huế, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào 18h30 tối 10/8, tại vị trí Km72 + 750 tuyến quốc lộ 49A qua địa phận huyện miền núi A Lưới, tỉnh TT-Huế. Thông tin ban đầu, thời điểm nói trên, một xe ô tô tải chở nhiều cây gỗ keo tràm chạy hướng từ huyện A Lưới về TP. Huế, khi đến vị trí Km72 thuộc tuyến quốc lộ 49A thì xảy ra va chạm với 2 xe gắn máy rồi lật xuống vực. Va chạm giữa ô tô tải và xe gắn máy làm 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương. Hai người đi trên xe ô tô tải rơi xuống vực sâu sau đó cũng được phát hiện đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)