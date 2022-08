Bản tin 8H: Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7

TPO - Thiếu tướng Du Trường Giang được kéo dài thời gian giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7 dù đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7 đối với đồng chí Thiếu tướng Du Trường Giang (sinh tháng 10/1963) dù đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7 (năm 2017), Thiếu tướng Du Trường Giang là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Cũng trong năm 2017, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ đại tá lên Thiếu tướng. Được biết, Tư lệnh Quân khu 7 hiện nay là Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng; Chính ủy Quân khu 7 là Trung tướng Trần Hoài Trung.

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định cấm bay 9 tháng, kể từ ngày 10/8/2022 đến hết ngày 9/5/2023, với hành khách D.V.T., trú tại xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Trước đó, ngày 29/6 hành khách D.V.T. (ngồi ghế 5F) đi chuyến bay VJ 134, hành trình TPHCM - Hà Nội. Trong quá trình bay hành khách D.V.T. vẫn cố tình hút thuốc lá. Tổ bay đã lập biên bản xử phạt và báo với nhà chức trách sân bay đến. Ngày 30/6, Cảng vụ Hàng không miền Bắc ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng với hành khách D.V.T. bằng hình thức phạt tiền. Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã đôn đốc việc nộp phạt nhưng quá thời hạn khách D.V.T. vẫn không nộp phạt, dẫn đến quyết định cấm bay.

Ngày 8/8, thông tin từ UBND xã Cồn Thoi (Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 8/8, bà T.T.G. (khoảng 40 tuổi, xóm 6, xã Cồn Thoi) đang cùng con trai và 1 người khác đang khai thác ngao, hàu ở khu vực bãi nuôi ngao xã Cồn Thoi bất ngờ bị sét đánh trúng. Sự việc khiến bà G. tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nhẹ, bị ngất sau đó tỉnh lại. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người gặp nạn 3 triệu đồng.

Ngày 8/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.705 ca COVID-19. Như vậy so với 24 giờ trước đó số F0 tăng 324 trường hợp. Số bệnh nhân nặng tăng từ 43 lên 78 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.223 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.982.345 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.349.223 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa gửi báo cáo về một số vấn đề liên quan nội dung chất vấn tại phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đến nay, Bộ Công an đã cấp 272 nghìn hộ chiếu theo mẫu mới cho công dân. Về việc một số nước châu Âu thông báo từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm lý giải, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng của các nước và xác định đây là vấn đề mang tính kỹ thuật, hộ chiếu thiếu nơi sinh sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của các nước sở tại. Để giải quyết, Bộ Công an đã thống nhất với Bộ Ngoại giao, trước mắt tiến hành bị chú “nơi sinh” vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân khi công dân có đề nghị. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái, ngày 28/7, Tỉnh ủy Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 và Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái (CDC Yên Bái) nhiệm kỳ 2020-2022. Ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 8/8, tin từ UBND xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong. Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 7/8 tại tuyến đường sắt đi qua xã Ninh An, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1987, ngụ xóm Đình, thôn Đông Trang, xã Ninh An) cùng con trai là cháu Nguyễn Danh T. (SN 2001) đang di chuyển trên xe máy từ nhà ra Quốc lộ 1A. Do không chú ý quan sát, người phụ nữ vẫn điều khiển xe máy băng qua đường sắt không có rào chắn trong khi đoàn tàu Bắc - Nam đang lao tới. Đoàn tàu đã tông 2 mẹ con tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)