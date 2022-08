Bản tin 8H: Nam sinh 15 tuổi rơi từ tầng 26 khách sạn xuống đất tử vong

TPO - Rơi từ tầng 26 xuống đất, thi thể nam sinh 15 tuổi va chạm với mái tôn trước khi tiếp đất nên không còn nguyên vẹn.

Ngày 7/8, phường Nghi Thu, TX. Cửa Lò, Nghệ An, xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất tử vong. Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, người dân phát hiện một người rơi từ tầng 26 của khách sạn M.T xuống đất tử vong. Trong quá trình rơi có va chạm với mái tôn nên khi tiếp đất một số bộ phận cơ thể bị tách lìa. Nạn nhân được xác định là nam sinh 15 tuổi, trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 233/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 1994 đến nay, đã tìm kiếm quy tập được 84.139 hài cốt liệt sĩ. Riêng từ năm 2013 đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được gần 18.000 hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 15 đồng chí hy sinh, 87 đồng chí bị thương và 26 đồng chí bị bệnh hiểm nghèo. Thủ tướng yêu cầu từ nay đến năm 2030, thực hiện tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ; từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Trong 5 ngày (từ ngày 2/8 đến 7/8), lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông, đã phát hiện 11 lái xe dương tính với chất ma túy, trong đó có 5 lái xe kinh doanh vận tải (3 xe tải, 2 xe đầu kéo). Tuyến cao tốc phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy nhất là Nội Bài-Lào Cai với 5 trường hợp. Qua test nhanh cho thấy 5 lái xe dương tính với nhóm thuốc phiện, heroin (OPI), 2 lái xe dương tính với nhóm amphetamine (AMP), cá biệt có một trường hợp lái xe dương tính đã khai nhận do uống rượu ngâm cây hoa anh túc. Cũng trên các tuyến cao tốc, trong 5 ngày lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện 14 lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Hôm nay (8/8), miền Bắc ít mưa, nắng gián đoạn, riêng khu vực nam đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi cao dưới 24 độ. Dự báo từ khoảng 10/8, miền Bắc bước vào một đợt mưa dông lớn với cường độ phổ biến mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 12-17/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Trong đó, khu vực mưa lớn nhất cả nước hôm nay là các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.381 ca COVID-19. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.589 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.973.122 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 43 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.347.518 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/8, lãnh đạo UBND thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết đã quyết định đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (TT Phú Thịnh, huyện Phú Ninh). Trước đó, video dài gần 2 phút được tài khoản Facebook T.L. đăng tải với nội dung ghi lại cảnh cô giáo ở trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ hất mặt bé trai 3 tuổi. Sự việc xảy ra khoảng 15h15 ngày 6/8 tại trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời. Cô N.T.N, giáo viên trường mầm non Hoa Mặt Trời, thừa nhận có đánh bé trai, nhưng không gây thương tích gì. Theo cô N., nguyên nhân do bé trai có 2 lần đưa ghế lên đầu bạn. (XEM CHI TIẾT)