Bản tin 8H: Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy xin lỗi người dân

TPO - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã gửi lời xin lỗi đến người bệnh và thân nhân do công tác khám bệnh trong ngày tại bệnh viện chậm tiến độ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, vừa gửi lời xin lỗi đến những bệnh nhân và thân nhân bị ùn tắc khám bệnh trong những ngày vừa qua vì sự cố bất đắc dĩ. Lời xin lỗi này được đăng công khai trên fanpage của Bệnh viện Chợ Rẫy. Được biết, Bệnh viện Chợ Rẫy đang ứng dụng, triển khai các chương trình công nghệ để nâng cao chất lượng khám và điều trị, nhưng hệ thống mạng tại đây bị tắc nghẽn, dẫn đến việc ùn tắc một số khu vực khám bệnh ngoại trú. Vì điều này, công tác khám bệnh bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến quá trình khám bệnh cũng như kế hoạch của bệnh nhân và thân nhân.

Tối 6/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa giải cứu 23 người mắc kẹt khi đi du lịch tại huyện Quế Sơn. Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 6/8, nhóm gồm 28 người, trong đó có 24 học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) cùng 2 thầy giáo và 2 trẻ em vào suối Tiên (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) để vui chơi. Đến 14h30 cùng ngày, khi cả nhóm ra về, trời mưa lớn khiến nước suối dâng cao, 5 em học sinh đi trước nên qua được bờ, còn lại 23 người bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã huy động một xe chỉ huy, một xe cứu nạn cứu hộ cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và giải cứu nhóm người sau gần 2 giờ.

Bộ Y tế vừa quyết định lập 4 đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo quyết định, đoàn số 1 do Phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm trưởng đoàn. Đoàn số 1 phụ trách vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đoàn số 2 kiểm tra vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, do tiến sỹ Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm trưởng đoàn. Đoàn số 3 kiểm tra vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ, do tiến sỹ Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn. Đoàn số 4 kiểm tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do tiến sỹ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm trưởng đoàn.

Vào 17h50 ngày 6/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin hỗ trợ giải cứu cô gái muốn nhảy lầu tự tử tại tầng 21 chung cư Ruby Towe, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cô gái đang đứng phía bên ngoài lan can chắn bằng khung sắt tại tầng 21. Cô gái tinh thần không ổn định, dù được khuyên can cũng không từ bỏ ý định cực đoan. Lực lượng chức năng phối hợp với người nhà và bảo vệ chung cư trấn an để nạn nhân bình tĩnh, đánh lạc hướng chú ý của nạn nhân, tiến tới áp sát, khống chế và đưa nạn nhân vào khu vực an toàn sau gần 30 phút. Cô gái được xác định là T.T.T. (SN 1991, trú tại phòng P2106 chung cư Ryby Towe.

Ngày và đêm nay (7/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 60mm. Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc hôm nay khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 23-26 độ, vùng núi cao dưới 23 độ. Dự báo từ đêm nay mưa giảm ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, khoảng 10/8, khu vực này đón một đợt mưa dông lớn, với cường độ mưa phổ biến là mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 12/8 mưa có xu hướng giảm dần. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.609 ca COVID-19, giảm 465 ca so với 24 giờ trước đó. Cùng ngày, Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 152.485 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.878 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.964.533 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 44 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)