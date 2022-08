Bản tin 8H: Đồng Nai thông tin về 2 vợ chồng phó giám đốc sở cùng xin nghỉ việc

TPO - Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai khẳng định 2 phó giám đốc ở Sở Khoa học- Công nghệ và Sở Nội vụ là vợ chồng đồng thời xin nghỉ việc là do có việc riêng, không phải liên quan đến môi trường làm việc.

Trong cuộc họp báo của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 5/8, ông Trần Quang Tú, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, đã trả lời câu hỏi về trường hợp ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và vợ là bà Trần Thị Ái Liên, Phó Giám Đốc Sở Nội vụ, đồng thời xin nghỉ việc. Ông Tú cho biết, nguyên nhân không phải do môi trường làm việc, chế độ lương mà do có việc riêng của gia đình nên xin nghỉ. Theo ông Tú, thẩm quyền xử lý, vợ chồng ông Lộc thuộc diện cán bộ Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, hiện đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổng hợp ý kiến rồi báo cáo Ban Thường vụ. Cũng trong buổi họp báo, ông Tú thông tin từ năm 2020 đến nay tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ việc rất nhiều.

Ngày 5/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Hồ Tấn Dương (36 tuổi), Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy - Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), người đã hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm. Trước đó, trưa ngày 4/8, Đại úy Hồ Tấn Dương cùng đồng đội truy bắt đối nghi phạm trộm cắp tài sản. Trong lúc truy đuổi trên tuyến quốc lộ N2B, Đại uý Dương bị nghi phạm đạp vào xe máy dẫn đến té ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 5/8, tin từ Công an xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị bỏng trong vụ cháy tại cây xăng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 5/8, anh Tr. (38 tuổi, trú tại xã Trung Tiến) đi xe máy vào cây xăng bên Quốc lộ 217, đoạn qua Km18, xã Trung Hạ để đổ xăng. Bất ngờ ngọn lửa bùng lên từ trụ bơm xăng, trùm luôn cả anh Tr. Hậu quả sự cố, anh Tr. bị bỏng nặng ở phần tay và mặt, được nhân viên cây xăng cùng người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trụ bơm xăng bị hư hỏng. Chiếc xe máy của anh Tr. cháy hỏng ngang thân.

Ngày 5/8, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt 5 triệu đồng đối với một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trước đó, thanh tra Sở phát hiện ông T.N.Q. bình luận một bài viết trên diễn đàn "OtoFun Thanh Hóa", kèm theo hình ảnh về BKS 36A-888.88. Qua xác minh, kiểu chữ ở biển kiểm soát do ông Q. đăng tải không đúng quy chuẩn mới. Ngoài ra, biển kiểm soát 36A-888.88 chưa được cấp (tính đến thời điểm ông Q. đăng tải hình ảnh) cho cá nhân hay tổ chức nào.

Hôm nay (6/8), mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay khá thấp với nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, thấp nhất 23-26 độ, riêng vùng núi cao dưới 23 độ. Dự báo ngày và đêm mai (7/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Từ 8/8, vùng hội tụ gió suy yếu, mưa giảm ở miền Bắc. Dự báo xa hơn, khoảng 10-11/8, miền Bắc tiếp tục đón mưa dông. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.075 ca COVID-19. Như vậy đây là ngày thứ 4 liên tiếp nước ta thêm hơn 2.000 F0/ngày. Hiện có 46 bệnh nhân nặng đang điều trị. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.481 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.957.655 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.192.043 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động 45 cán bộ diện Trung ương quản lý (trong đó có 34 Ủy viên Trung ương Đảng, cả chính thức và dự khuyết) giữ chức bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy khối; chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời đã phân công, bố trí công tác sau luân chuyển đối với 53 cán bộ. Hiện nay, có 16 cán bộ được Trung ương điều động về địa phương; 29 cán bộ được Trung ương luân chuyển ở địa phương. (XEM CHI TIẾT)