Bản tin 8H: Chủ ô tô gắn biển giả ngũ quý 9 để ‘chạy cho oai’

TPO - L.V.Q thừa nhận trong thời gian chờ cấp biển số mới cho ô tô đã lên mạng đặt mua bộ biển số giả ngũ quý 9 để "chạy cho oai".

Tối 3/8, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh xe ô tô gắn BKS 38A - 999.99 lưu thông tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Sau đó, đại diện đơn vị đăng ký, cấp BKS xe ô tô thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh xác nhận đó là BKS giả. Tối 4/8, Đội CSGT - TT Công an TP Hà Tĩnh cho biết, chủ phương tiện gắn biển giả ngũ quý 9 là anh Lữ Văn Q. (SN 1993, ở xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Anh Q. khai nhận, chiếc xe mới mua lại của người khác, trong thời gian chờ cấp biển số mới và biển ngũ quý giả được đặt mua trên mạng với mục đích “chạy cho oai”. Hiện CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt Q. 16 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng lỗi gắn BKS giả, 11 triệu đồng do không có giấy phép lái xe. Ngoài ra tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm. Ngoài ra trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Văn phòng Chính phủ, Ban Liên lạc hưu trí VPCP, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Lê Xuân Trinh (SN 1933, quê quán ở Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã từ trần hồi 6h30 ngày 3/8/2022 (tức ngày 6/7 năm Nhâm Dần) tại nhà riêng ở Huỳnh Thúc Kháng (Láng Hạ) hưởng thọ 91 tuổi. Đồng chí Lê Xuân Trinh là nguyên: Thứ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam. Ông được trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về trường hợp cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Trưa cùng ngày, Đại úy Hồ Tấn Dương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cùng đồng đội truy bắt đối nghi phạm trộm cắp tài sản. Trong lúc truy đuổi trên tuyến quốc lộ N2B, Đại uý Dương bị nghi phạm đạp vào xe máy dẫn đến té ngã. Cú ngã khiến Đại úy Hồ Tấn Dương bị thương nặng và tử vong khi trên đường đi cấp cứu. Hai nghi phạm bị công an khống chế ngay sau đó.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 4/8, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, đã thông tin về tình trạng vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2. Ông An cho biết, Sở GTVT đã thử 14 loại dung môi nhưng không có loại dung môi nào có thể xóa bỏ 100% các vết vẽ bậy. Thời gian tới, Sở GTVT sẽ nghiên cứu giải pháp sử dụng loại sơn chống dính để gia cố cho thân cầu và các vị trí thường xuyên bị vẽ bậy. Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là giá thành sơn chống dính rất cao. Đồng thời, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm camera giám sát tại cầu Thủ Thiêm 2. Sở GTVT cũng kêu gọi chính quyền địa phương, người dân cần quan tâm hơn đến việc phát hiện và xử lý những trường hợp gây mất mỹ quan đô thị.

Ngày 4/8 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.012 ca COVID-19. Như vậy đã 3 ngày liên tiếp số ca mắc mới mỗi ngày từ 2.000 ca trở lên. Đáng chú ý, hôm nay Hải Phòng bổ sung 402.830 ca. Số bệnh nhân nặng trên cả nước tăng vọt từ 80 ca lên 112 ca sau 24 giờ. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.712 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.948.174 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.189.968 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 4/8, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã ký văn bản gửi Thanh tra Sở GTVT, phòng Quản lý vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, nhằm chấn chỉnh hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ. Động thái này được đưa ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông khuyết tật bị xe buýt “ngó lơ” giữa trời nắng nóng. Theo giải trình của phía Công ty Đông Bắc, khách hàng khuyết tật đứng đón xe tại khu vực thuộc địa phận xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cách vị trí điểm dừng xe buýt ít nhất khoảng 15m, do đó các nhân viên lái xe buýt đi qua đều không biết được nhu cầu của hành khách để dừng lại hỗ trợ đón khách lên xe. (XEM CHI TIẾT)