Bản tin 8H: Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

TPO - Ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, vừa nhận quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều ngày 1/8, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại Hội nghị, ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/8, khu vực Tây Bắc, các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều 1/8, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, ông Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Vào sáng cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, nhận quyết định giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, ông Nguyễn Hưng, Trưởng Phòng Quy hoạch – Tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Tối ngày 1/8, tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, cơ quan này đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân về việc kỷ luật ông L.V.T., Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng, người bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 10 vào cuối tháng 6. Theo quyết định, Huyện ủy Thường Xuân xác định ông L.V.T. đã vi phạm đạo đức, lối sống và bị kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội vừa có Quyết định số 2951 về “Việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Theo đó, Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban là Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Ban Chỉ đạo có 27 ủy viên là lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố, giám đốc một số sở, ngành và bí thư, chủ tịch 10 quận, huyện. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.377 ca mắc COVID-19, giảm 100 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Hiện có 50 bệnh nhân nặng đang điều trị tại các bệnh viện. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.648 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.923.044 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.781.009 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.093 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke ở đường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào chiều ngày 1/8, tối cùng ngày, Công an TP Hà Nội cho biết, trước khi hy sinh, trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, trung uý Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khi các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khu vực tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người họ. (XEM CHI TIẾT)