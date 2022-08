Bản tin 8H: Hai bí thư phường cứu sống nhiều học sinh đuối nước

TPO - Hai Bí thư Đảng ủy phường ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã lao xuống biển cứu sống nhiều học sinh bị đuối nước khi sóng cuốn ra xa bờ.

Chiều 31/7, ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, anh Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải, và anh Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa, đã cứu sống nhiều học sinh bị đuối nước. Theo đó, sáng 30/7, một nhóm 6 học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 ra biển Cửa Lò để tắm, không may bị sóng đánh ra xa bờ hàng chục mét. Thấy vậy, anh Trung và anh Tuấn cùng một số người dân lao ra biển để ứng cứu. Lần bơi ra đầu tiên, anh Trung tiếp cận và kéo được một nữ sinh lớp 12 vào bờ. Lần thứ 2 bơi ra, anh Trung kéo được 2 cháu nhỏ vào bờ. Cùng thời điểm này, anh Tuấn và người dân tiếp cận cứu được 3 cháu nhỏ khác. Hiện nay, sức khỏe 5 cháu bé đã ổn định, còn một cháu do uống nhiều nước nên được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo, mưa dông ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và tối), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá, cấp 1.

Chiều 31/7, Công an TP Huế có thông báo đề nghị người dân trả lại vàng do nghi phạm Ngô Văn Quốc (SN 1984; ngụ tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cướp tại tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước cổng chợ Đông Ba, TP Huế) rồi ném ra đường. Theo công an, đề nghị này là để phục vụ điều tra và trả cho chủ sở hữu, trong trường hợp không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vào 12h30 cùng ngày, đối tượng Quốc mang theo khẩu súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng trên rồi nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng và cướp một lượng vàng lớn. Trong quá trình bị truy đuổi, người này ném nhiều vàng ra đường.

Vào lúc 20h ngày 31/7, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện kỹ thuật Đường dây 500kV Vũng Áng-Quảng Trạch. Sau khi đóng điện, toàn bộ dự án Đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng-Quảng Trạch-Dốc Sỏi-Pleiku 2 được thông tuyến. Đường dây 500kV Vũng Áng-Quảng Trạch là dự án thuộc cụm Dự án đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng-Quảng Trạch-Dốc Sỏi-Pleiku2) do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án. Dự án này được khởi công tháng 12/2018. Trước đó, đoạn tuyến đường dây 500kV Dốc Sỏi-Pleiku 2 đã đóng điện tháng 6/2021; đoạn tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi đóng điện tháng 5/2022.

Chiều 31/7, Chi hội gas miền Nam cho biết giá gas thế giới nhập khẩu theo hợp đồng (CP) tháng 7 vừa chốt ở mức 665 USD/tấn, giảm 60 USD/tấn so với tháng 7. Do đó, giá gas bán lẻ trong nước từ tháng 8 sẽ giảm tương ứng ở mức 1.500 đồng/kg, tương đương 18.000 đồng/bình 12 kg và 67.500 đồng/bình 45 kg. Theo đó, giá bán lẻ gas tháng 8 tại TP HCM về mức từ 430.000 – 480.000 đồng/bình 12 kg, tùy thương hiệu. Giá gas bán lẻ trong nước đã lập đỉnh lịch sử trong tháng 4 với mức bán hơn 500.000 đồng/bình 12 kg tất cả các thương hiệu, cá biệt có thương hiệu gas giá xấp xỉ 600.000 đồng/bình 12 kg (giá đổi tại nhà).

Ngày 31/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.477 ca mắc COVID-19. Hôm nay số bệnh nhân nặng tăng thêm 8 ca. Hiện cả nước có 50 bệnh nhân nặng đang điều trị. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.877 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.913.396 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.779.632 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.093 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)