Bản tin 8H: Xôn xao clip nhóm nữ du khách 'cởi đồ' trên bãi biển Cửa Lò

TPO - Cộng đồng mạng đang xôn xao trước đoạn clip về nhóm phụ nữ cởi áo ngực chơi trò chơi trên bãi biển Cửa Lò.

Ngày 28/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm du khách đang chơi trò chơi trên bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Nội dung clip cho thấy, trong lúc chia đội chơi trò tiếp nước, một số nữ du khách bất ngờ cởi áo ngực để có thể lấy được nhiều nước cho đội mình. Đoạn clip gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người chỉ trích hành động trên là phản cảm, đi ngược với thuần phong, mỹ tục. Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò, cho biết đây là đoàn du khách từ Phú Thọ đến du lịch. Sự việc diễn ra vào chiều 27/7 khi đoàn du khách tổ chức trò chơi trên bãi tắm Cửa Lò thuộc phường Nghi Thu. Theo ông Sơn, đơn vị đã liên hệ với các bên liên quan nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tối 28/7, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, 6 xe máy trên phố Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội) khiến ít nhất 3 người tử vong, nhiều người bị thương. Theo người dân, vào thời điểm trên xe ô tô Hyundai Santafe BKS Hà Nội đang lưu thông theo hướng từ phố Ngô Thì Nhậm ra ngã tư Quang Trung được cho là va chạm với 2 ô tô khác trên đường. Chưa dừng lại đó, ô tô này tiếp tục chạy khoảng 300m và đâm vào nhiều xe máy, ô tô khác đang dừng đèn đỏ. Tại hiện trường, 1 người tử vong tại chỗ, hai người khác tử vong trên đường đi cấp cứu và nhiều người bị thương. Ngoài ra, 4 ô tô con và 6 xe máy bị hư hỏng nặng.

Tối 28/7, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố kết quả quay số mở thưởng POWER 6/55, kỳ quay thưởng 00755 ngày 28/7/2022 đã tìm ra một người trúng giải Jackpot 1 trị giá 42.178.630.800 đồng. Các cặp số trúng thưởng giải Jackpot 1 lần này là: 05-06-17-28- 29-39. Vé này được phát hành tại điểm bán hàng của Vietlott số 134 đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, đánh dấu địa phương này lần đầu tiên có vé Vietlott trúng giải Jackpot. Ngoài ra, Vietlott còn tìm ra 16 giải Nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 871 giải Nhì, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 16.135 giải Ba, mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 28/7, website Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội thông báo, trong thời điểm hiện tại và cho đến khi có thông báo mới, các cơ quan chức năng của Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực (visa) bình thường. Tuy nhiên, theo thông báo của nhà chức trách Đức và trong khuôn khổ khối Schengen, thị thực do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM cấp trên hộ chiếu mới của Việt Nam không cho phép đi sang Đức. Trước đó, cơ quan chức năng Đức tạm dừng cấp visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông mẫu mới do một số yếu tố kỹ thuật.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC (VETC) sẽ gia hạn chương trình miễn phí dán thẻ đến ngày 5/8 tới đây nhằm hưởng ứng chương trình mục tiêu của Chính phủ 90% phương tiện được dán thẻ thu phí không dừng (ETC) trong năm 2022 và triển khai thu phí tự động hoàn toàn từ 1/8 trên tất cả các cao tốc. Sau đó, VETC sẽ bắt đầu thu phí 120.000 đồng/lượt dán thẻ lên phương tiện ôtô từ 0 giờ ngày 6/8/2022. Từ 19-28/7, VETC đã thực hiện công tác dán thẻ cho hơn 125.000 xe, trung bình 12.500 thẻ/ngày, tăng gấp 6 lần so với trung bình sáu tháng đầu năm, nâng tổng số thẻ ETC của VETC đã dán lên 1,9 triệu thẻ. Mặt khác, VETC đã dành ngân sách hơn 100 tỷ đồng để thực hiện chương trình miễn phí cho khách hàng trong năm 2022.

Từ chiều tối nay (29/7) đến ngày 1/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Từ đêm nay (29/7) đến ngày 1/8, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trước khi đón mưa dông, miền Bắc hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ, gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng từ 34-35 độ C, vùng núi 32-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi dưới 24 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.699 ca mắc COVID-19. Như vậy đã 3 ngày liên tiếp số mắc mới trong ngày của nước ta ở mức cao, vượt ngưỡng 1.400 trường hợp/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.774.679 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.877 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.888.468 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 31 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)