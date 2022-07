Bản tin 8H: Chờ xác minh dấu hiệu vi phạm, 4 CSGT Đà Nẵng bị điều chuyển làm lái xe, trực ban

TPO - 4 cán bộ CSGT Đà Nẵng bị điều chuyển làm các công việc như lái xe, trực ban và văn thư trong lúc cơ quan chức năng đang xác minh dấu hiệu vi phạm.

Chiều 26/7, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng), cho biết, vừa điều chuyển 4 cán bộ đang công tác tại Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn, trong đó có Trạm phó là Trung tá Phạm Quyền, về công tác tại phòng, được phân công công việc khác như lái xe, trực ban, văn thư. Theo Đại tá Truyền, đơn vị sẽ xác minh về những sai phạm của các cán bộ trên nếu có. Trước đó, rạng sáng 18/7, một người dân đi xe khách có quay clip được cho là có dấu hiệu sai phạm của tổ công tác Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn. Trưa 19/7, Trung tá Quyền đã gọi điện cho hành khách trên nhờ gỡ clip trên mạng xã hội và xin số tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, hành khách trên không đồng ý mà chuyển đoạn clip, ghi âm cuộc gọi cho báo chí và lãnh đạo Phòng CSGT.

Chiều 26/7, ông Đình Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát - xác nhận, vào sáng cùng ngày tại khu vực Hòn Trâu, thuộc vùng biển Đề Gi, xuất hiện 2 con cá voi xanh. Theo ông Tiến, hai con cá voi xanh này xuất hiện ở vùng biển Hòn Trâu từ 8h sáng đến 11h trưa thì bơi đi. Cả hai dài khoảng trên 12m và ước nặng gần 15 tấn. Ông Tiến nói thêm, theo các hướng dẫn viên du lịch tại khu vực biển Đề Gi, hai con cá voi xanh xuất hiện trong khu vực từ 2 ngày trước. Cả hai đều bơi theo đàn cá cơm, cá trích đang ở gần bờ để kiếm ăn. Được biết, cá voi xanh cũng có đôi lần xuất hiện ở khu vực biển Hòn Trâu nhưng rất hiếm thấy.

Tối 26/7, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân tử vong của ông L.T.A (42 tuổi, ngụ tại TP Đông Hà), Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hóa. Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, Công an huyện Hướng Hóa nhận được tin báo ông L.T.A tử vong tại phòng làm việc ở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện này. Lúc được phát hiện, ông A. nằm trên giường, phòng làm việc có bật máy lạnh. Tối 25/7, nạn nhân ở lại tại đây. Khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Hướng Hóa xác định nguyên nhân tử vong là do đột tử.

Ngày 26/7, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), cho biết, đang kiểm tra thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh một nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý của sân bay này để báo cáo Cục Hàng không Việt Nam. Theo ông Đông, ngày 12/4/2021, chị H. (quê Bến Tre) cùng chồng đi chuyến bay từ TP HCM đáp xuống sân bay Phú Quốc lúc 18h55. Trong quá trình nhận hành lý, chị H. đã ngồi lên băng chuyền và nhờ chồng quay giùm một đoạn clip. Khi đó, lực lượng an ninh đã nhắc nhở, yêu cầu chị H. rời khỏi băng chuyền, chứ không thể xử phạt. Hiện, chị H. đã gỡ bỏ đoạn clip khỏi tài khoản TikTok cá nhân.

Ngày 26/7 Bộ Y tế cho biết có 1.460 ca COVID-19 mới, tăng thêm 564 ca so với hôm trước đó. Đây là số ca cao nhất trong khoảng 70 ngày qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.770.304 ca nhiễm. Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.651 ca nhiễm). Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.107 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.874.075 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 46 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 898/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trước đó, chiều 22/7, với 100% đại biểu HĐND có mặt tán thành, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An. (XEM CHI TIẾT)

Theo Quyết định số 2486/QĐ-UBND do lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội ký và vừa tổ chức công bố, bổ nhiệm ông Phan Hoài Minh, SN 1970, đang là Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội giữ chức Tổng Giám đốc Cty. Thời gian Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/7/2020; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Năm 2020, sau khi cựu Tổng Giám đốc Võ Tiến Hùng bị đình chỉ công tác do liên quan đến vụ án mua hóa chất xử lý ô nhiễm ao hồ, ông Phan Hoài Minh thời điểm đó là Phó Tổng Giám đốc được UBND thành phố chỉ định làm Quyền Tổng Giám đốc Cty Thoát nước. (XEM CHI TIẾT)