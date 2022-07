Bản tin 8H: Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh

TPO - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, vừa được trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Nhà nước Pháp lần thứ 2.

Chiều 27/7, tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ở Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế một lần nữa lại được nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Nhà nước Pháp. Đây là Tấm Huân chương cấp Sĩ quan (Oficier). Đây là ghi nhận của Nhà nước Pháp đối với những đóng góp của PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp suốt thời gian vừa qua. Trước đó, ngày 20/3/2009, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương cao quý lần thứ nhất, ở cấp Hiệp sĩ (Chevalier) vì những đóng góp của bà trong lĩnh vực khoa học ở trình độ cao.

Theo thông báo của Bộ Y tế ngày 27/7, tính đến hết ngày, Việt Nam đã tiêm được hơn 243 triệu liều vắc xin COVID-19. Trong đó có gần 47,7 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), tương đương gần 72%. Hơn 8,5 triệu người đã tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4), đạt hơn 50%. Bộ Y tế cũng chỉ rõ tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp gồm Bắc Kạn, Nghệ An, Quảng Trị, Đắk Lắk và An Giang có tỷ lệ từ 20-24%. Trong khi đó, nhiều tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 4 cao trên 94% như Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, thậm chí những tỉnh như Quảng Ninh, Quảng Nam, con số này lên tới 97-98%.

Chiều 26/7, Thành Đoàn Biên Hòa đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành không thường kỳ khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 bầu bổ sung chức danh Bí thư Thành Đoàn Biên Hòa và ủy viên Ban chấp hành Thành Đoàn Biên Hòa. Tại hội nghị, 100% ủy viên Ban chấp hành Thành Đoàn Biên Hòa khóa XIII tham dự đã bỏ phiếu bầu chị Nguyễn Ngọc Thảo An làm Bí thư Thành Đoàn Biên Hòa khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời bầu bổ sung 4 ủy viên Ban chấp hành Thành Đoàn Biên Hòa khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày 28/7, thông tin từ UBND xã Trung Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng công binh vừa đào và vận chuyển một quả bom lớn còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh. Theo đó, ngày 26/7, một số người dân đang đào đất cải tạo giếng dân sinh tại thôn Trung Long (xã Trung Lộc), bất ngờ phát hiện một vật thể lạ nghi giống quả bom nên đã thông báo với chính quyền địa phương. Quả bom còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh, có đường kính khoảng 40cm, dài 1,4m. Hiện, quả bom đã được lực lượng công binh đào lên và vận chuyển đến khu vực xử lý ở xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để tiêu hủy.

Hôm nay (28/7), miền Bắc tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Trọng tâm của nắng nóng vẫn là các tỉnh Tây Bắc Bộ, đặc biệt là Sơn La, Hòa Bình. Dự báo từ chiều tối nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa đến mưa to. Từ ngày mai, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc, nhiệt độ cao nhất giảm từ 2-3 độ so với hôm nay. Từ đêm mai, miền Bắc đón mưa dông diện rộng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/7 Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại nước ta tiếp tục tăng cao, với 1.761 trường hợp. So với 24 giờ trước đó đã ghi nhận thêm 301 F0. Trong ngày tỉnh Quảng Trị bổ sung 911 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.772.980 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.516 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.881.591 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 35 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 27/7, ông Hà Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Nghi Phú (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến bé gái 2 tuổi tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 27/7, bé Nguyễn Minh A. (2 tuổi) đang chơi trước cổng nhà ở xóm 3 (xã Nghi Phú) thì không may bị một chiếc xe tải chở đất đang lùi cán trúng. Vụ tai nạn thương tâm khiến bé A. tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)