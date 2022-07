Bản tin 8H: Phó chủ tịch, chánh thanh tra huyện bị tố hút thuốc khi tiếp dân

TPO - Phó chủ tịch UBND huyện, chánh Thanh tra một huyện Đắk Lắk bị người dân quay clip tố hút thuốc khi đang tiếp công dân trong giờ làm việc.

Chiều 30/7, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ông Huỳnh Minh Dương - Chánh Thanh tra huyện Ea Kar (Đắk Lắk), đang hút thuốc khi tiếp dân tại trụ sở làm việc, còn có hành động hung hãn với người dân. Trong clip còn có ông Lê Đình Chiến - Phó chủ tịch UBND huyện, cũng hút thuốc. Cùng ngày, ông Dương giải thích, có hút thuốc và nói chuyện với các cán bộ khác trong thời gian chờ dân đến làm việc. Ông phủ nhận quát dân, mà chỉ lớn tiếng khi nhiều lần yêu cầu ông H. (ngụ thị trấn Ea Kar) ngừng quay phim mà không được. Theo ông Dương, ông đã báo cáo sự việc với Công an huyện Ea Kar để yêu cầu ông H. gỡ clip, không làm ảnh hưởng đến uy tín của ông. Trong khi đó, ông Chiến khẳng định, thời điểm đó đã tiếp công dân xong, kết thúc buổi làm việc trong giờ hành chính.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (31/7), Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa và dông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Ngày mai (1/8), Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận 39 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Bộ Chính trị đặt mục tiêu, giai đoạn từ nay đến năm 2025 mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ, gồm bồi dưỡng trung hạn khoảng 40 cán bộ; bồi dưỡng ngắn hạn 250 cán bộ; bồi dưỡng ngoại ngữ 120 cán bộ. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 cán bộ, gồm bồi dưỡng trung hạn khoảng 50 cán bộ; bồi dưỡng ngắn hạn khoảng 300 cán bộ; bồi dưỡng ngoại ngữ khoảng 150 cán bộ.

Ngày 30/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.670 ca mắc COVID-19. Hôm nay là ngày thứ 5 liên tiếp nước ta ghi nhận số F0 cao liên tục từ 1.460 ca trở lên. Trong ngày số bệnh nhân nặng cũng ở mức cao nhất trong nhiều ngày qua (42 ca). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.778.154 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.974 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.905.519 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.093 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Trưa 30/7, nhiều người hoảng hốt chứng kiến một nam thanh niên bất ngờ lao ra quốc lộ 20 khi rất nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Trong tình trạng “ngáo đá” (phê ma túy đá), nam thanh niên này lột hết quần áo, kêu gào, la hét, múa may rồi nằm lăn ra đường mất kiểm soát. Hành vi của nam thanh niên kéo dài khoảng 15 phút, khiến giao thông trên quốc lộ 20 (đoạn qua dốc Đại Bình) bị ùn ứ cục bộ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng tên là H.H.V (ngụ phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), nghiện ma túy nặng, thuộc diện giám sát, quản lý của cơ quan công an. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 30/7, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh này. Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ Hậu Giang công bố Quyết định của UBND tỉnh đối với ông Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở TT&TT Hậu Giang. Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định, ông Lã Hoàng Trung thôi giữ chức Giám đốc Sở TT&TT Hậu Giang để chuyển về Bộ TT&TT kể từ ngày 1/8/2022. (XEM CHI TIẾT)