Bản tin 8H: Công bố quyết định của Tổng cục Thuế về công tác cán bộ

TPO - Chiều 29/7, Tổng cục Thuế vừa trao quyết định, bổ nhiệm ông Trương Quang Long giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 29/7, Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Tổng cục Thuế về việc công bố các quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Tại buổi lễ, ông Phi Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Quang Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 1/8/2022 thay cho Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh Đinh Nho Hậu nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2022. Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Văn Tuấn cũng đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Đinh Nho Hậu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (30/7), đồng bằng và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Ngày và đêm 31/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 1/8. Cũng trong hôm nay, vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Chiều 29/7, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Tỉnh ủy Bình Định đã thông báo quyết định về việc phân công ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định – phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Định từ ngày 29/7 cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Định. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cũng có thông báo ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Thanh phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh Bình Định và xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách.

Ngày 29/7, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) công bố Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân giữ vị trí Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 27/7. Ông Nguyễn Mạnh Quân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways từ tháng 6/2020. Từ tháng 9/2020, ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực của hãng cho đến nay. Trước đó, ông có 30 năm công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong các lĩnh vực hàng không, dịch vụ, thương mại… Cũng trong ngày 29/7, Bamboo Airways công bố quyết định thôi giữ vị trí Tổng giám đốc kể từ ngày 27/7 đối với ông Đặng Tất Thắng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026 là 2.234.720 biên chế. Trong đó có 336.328 biên chế cán bộ, công chức; 1.680.677 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong tổng biên chế viên chức được giao có 65.980 biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương cả giai đoạn này. Ngoài ra còn có 686 biên chế các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; 205.571 cán bộ, công chức cấp xã; 1.358 biên chế công đoàn tạm giao các địa phương.

Ngày 29/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.805 ca mắc COVID-19, so với 24 giờ trước đó, số F0 tăng 106 trường hợp. Đáng chú ý số bệnh nhân nặng tăng thêm 14 ca thành 45. Như vậy đã 4 ngày liên tiếp số F0 ở mức trên 1.400 trường hợp. Hôm nay là ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn 2 tháng gần đây. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.776.484 ca nhiễm. Trong ngày, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.077 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.897.545 ca. Từ 17h30 ngày 28/7 đến 17h30 ngày 29/7 Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong tại Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.093 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 29/7, Công an phường Đa Kao (quận 1, TPHCM) cho biết đã tìm thấy nữ du khách Kalwani Sunita Krishna (66 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) - người bị mất liên lạc khi đến tham quan tại chùa Ngọc Hoàng. Theo thông tin ban đầu, công an đã tìm thấy nữ du khách ở Công viên 23/9 (quận 1). Người phụ nữ không bị mất tài sản, sức khỏe bình thường và không bị thương tích hay có biểu hiện bị xâm hại đến cơ thể. Theo Công ty TNHH Apple 1 Travel, trước đó, nữ du khách Kalwani Sunita Krisha, trong đoàn 12 du khách Ấn Độ đến TP HCM để du lịch từ ngày 27/7, mất liên lạc khi tham quan chùa Ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu (phường Đa Kao, quận 1) vào ngày 28/7. (XEM CHI TIẾT)