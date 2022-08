Bản tin 8H: Cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 3 liệt sĩ PCCC

TPO - Thủ tướng đã cấp bằng "Tổ quốc ghi công", công nhận liệt sĩ cho 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi chữa cháy quán karaoke trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) chiều 1/8.

Ngày 2/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công”, công nhận liệt sĩ với 3 cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 863/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 liệt sĩ trên vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho 3 liệt sĩ, cụ thể: Trung tá Đặng Anh Quân lên Thượng tá; Trung úy Đỗ Đức Việt lên Thượng úy; Binh nhì Nguyễn Đình Phúc lên Hạ sĩ.

Công an xã Thạch Châu vừa tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với một công dân trên địa bàn về hành vi thả diều gây sự cố điện. Khoảng 19h ngày 21/7, tại trạm biến áp Thạch Châu 10 ĐZ 476E18.1 (thuộc thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu) có 1 chiếc diều sáo bị vướng vào đường dây điện trung thế 22 kV làm chập cháy và mất điện trên diện rộng. Qua xác minh, Công an xã Thạch Châu đã làm rõ: Vào hồi 17h cùng ngày, Nguyễn Đình Kh. (SN 1988, ở thôn Châu Hạ) mang diều sáo ra thả tại khu vực đường liên thôn. Không may, diều bị rơi trúng vào đường dây điện nói trên và gây chập cháy, mất điện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/8), Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và chiều tối) với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngày 2/8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 2.017 ca COVID-19, trong đó có 17 ca nhập cảnh. Đây là ngày có số F0 tăng cao nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây. Như vậy đã 8 ngày liên tiếp nước ta có số ca mắc trong ngày cao, từ 1.460 trường hợp trở lên. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.668 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.932.712 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 39 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.783.026 ca nhiễm. Từ 17h30 ngày 01/8 đến 17h30 ngày 02/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Bình Thuận. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 2/8, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h45 cùng ngày, tại Km11+700/TT đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn gần trạm thu phí Long Phước, TP Thủ Đức) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 9 phương tiện. Vụ việc khiến 7 người bị thương (5 người lớn, 2 trẻ nhỏ). Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ kéo dài. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 17h chiều nay 2/8, trên tuyến quốc lộ 14H, đoạn qua xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải chở phế liệu. Thời điểm trên do trời mưa lớn, xe máy va chạm trực diện với ô tô tải chở phế liệu đi ngược chiều. Thông tin ban đầu, người điều khiển xe máy là ông Nguyễn Ngọc Tiến (43 tuổi, Chủ tịch xã Duy Phú). Cú va chạm mạnh khiến ông Tiến tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)