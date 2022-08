Bản tin 8H: Nhiều nơi ở Bắc Bộ chiều tối nay mưa cực lớn

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , chiều tối và đêm nay (10/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm; riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm

Tối muộn 9/8, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh một cô gái khỏa thân đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đoạn gần Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, khiến giao thông ùn ứ. Sau đó, cô gái được đưa vào vỉa hè, cho quần áo nhưng không chịu mặc. Theo nguồn tin của Dân trí, sự việc xảy ra vào khoảng 22h45 ngày 9/8. Sau khi đưa cô gái về trụ sở, Công an phường Thanh Xuân Trung liên hệ được với gia đình. Tại cơ quan công an, một người tự xưng là anh trai cô gái trẻ cho biết em gái mình có tiền sử bệnh thần kinh. Người thân của cô gái cũng đi từ Hải Phòng lên Hà Nội để giải quyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay (10/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm; riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Trong ngày và đêm 11/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm; khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày 12/8.

Ngày 9/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa phối hợp với ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân hàng tấn ngao chết, trôi dạt chất thành đống dọc bờ biển dài khoảng 3 km ở phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn. Hiện tượng ngao chết cũng xảy ra tương tự ở các phường Hải Lĩnh, Hải An, Hải Hòa, Tân Dân...(thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Lãnh đạo UBND phường Hải Lĩnh, cho biết ngao chết chủ yếu là ngao giấy, màu hồng, sống gần bờ. Hiện tượng xảy ra rải rác hơn 10 ngày qua, nhưng đến sáng 9/8, lượng ngao chết, bị sóng đánh vào bờ nhiều bất thường. Theo vị lãnh đạo, cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu phân tích, tìm nguyên nhân.

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự án nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa có tổng chiều dài khoảng 10,3km, có điểm đầu tại km 0+384, tiếp giáp với nút giao Quốc lộ 20 (km 221+800-Quốc lộ 20) đi đèo Prenn và đèo Mimosa, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 440 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác năm 2024.

Ngày 9/8, “Lễ ký kết và Ra mắt Tổng đài chống hàng giả 1900.066.689” đã diễn ra tại Hà Nội. Sau lễ ký kết và ra mắt Tổng đài Chống hàng giả 1900.066.689, Hội đồng quản lý Quỹ Chống hàng giả sẽ báo cáo đề nghị Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chỉ đạo cho phép Tổng đài được niêm yết công khai. Tổng đài Chống hàng giả 1900. 066.689 sẽ tiếp nhận tất cả những thông tin mà các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp và người tiêu dùng phát hiện về hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng đang lưu hành tại thị trường trong nước.

Ngày 9/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.340 ca COVID-19. Đây là ngày có số F0 cao nhất trong 3 tháng trở lại đây. Số bệnh nhân nặng trong ngày cũng tăng cao, từ 78 lên 103 trường hợp sau 24 giờ. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.520 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.991.865 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.351.563 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ghi nhận một trận động đất xảy ra 3 giờ 29 phút 17 giây (giờ Hà Nội) rạng sáng nay 10/8. Trận động đất có độ lớn 3.6, xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.241 độ vĩ Bắc, 102.262 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km, trên khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đoạn giáp biên giới Việt - Lào. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. (XEM CHI TIẾT)