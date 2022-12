Bản tin 8H: Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bổ nhiệm cán bộ

TPO - Ông Bùi Minh Đức - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP Hải Phòng - được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc BHXH TP Hải Phòng.

Chiều 29/12, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác cán bộ BHXH TP Hải Phòng. Hội nghị đã công bố Quyết định nghỉ hưu của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Lộc - Quyền Giám đốc BHXH TP Hải Phòng và công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Minh Đức - Phó Giám đốc BHXH TP Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc BHXH TP Hải Phòng, kể từ ngày 1/1/2023.

Ngày 29/12, ông Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, cho biết tính cả trong năm 2022 tỉnh Bình Dương xuất siêu 9,1 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 166 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước thực hiện 61.940 tỷ đồng, đạt 91,4%; chi đầu tư phát triển thực hiện 8.816 tỷ đồng. Tỉnh Bình Dương thu hút 6.235 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới với tổng vốn hơn 40.100 tỷ đồng và 1.681 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn thêm 62.900 tỷ đồng. Về đầu tư nước ngoài FDI, tính đến ngày 15/12/2022 tỉnh Bình Dương đã thu hút đầu tư 3,1 tỷ USD, tăng 48,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 11/2022, tổng giá trị giải ngân đầu tư công của tỉnh chỉ đạt 4.719 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch năm 2022 được HĐND tỉnh giao.

Sáng sớm nay (30/12), miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ đo thực lúc 6h sáng nay tại Mẫu Sơn là 1.7 độ, tại Sa Pa là 4.3 độ, tại Pha Đin là 5.4 độ, tại Đồng Văn là 5.8 độ, tại Hà Nội là 13.5 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại. Dự báo từ mai, nền nhiệt miền Bắc tăng nhẹ 2-3 độ, trời chuyển sang rét khô với hình thái đặc trưng là ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ, ban đêm và sáng sớm trời rét buốt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ. Rét đậm, rét hại diện rộng giảm dần. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 234 ca COVID-19, tăng 102 ca so với hôm trước đó. Đây là ngày có số ca mắc tăng cao nhất trong khoảng 1 tuần qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.013 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 55 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.114 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 35 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.184 ca. Trong ngày 28/12 có 11.148 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.444.085 liều. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ GD&ĐT và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ; xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; thực hiện một số dự án đầu tư công; trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và năm 2021, một số cán bộ, đảng viên trong Ngành bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Theo đó, tại Quyết định 1644, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực và ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Cả ba ông đều có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về đảng. (XEM CHI TIẾT)

Theo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo của 54.202 doanh nghiệp ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tương ứng với 4,38 triệu lao động cho thấy thưởng Tết Dương lịch giảm, Tết Nguyên đán tăng. Cụ thể, tiền lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp năm 2022 là 8,25 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với năm 2021. Về tiền thưởng, năm nay do Tết Dương lịch và Tết Âm lịch khá gần nhau nên các doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào thưởng Tết Âm lịch, dẫn đến tiền thưởng tết dương lịch giảm, bằng 91% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2022 (bình quân là 1,24 triệu đồng/người); tiền thưởng tết Âm lịch tăng 11% so với Tết Âm lịch năm 2022 (bình quân là 6,86 triệu đồng/người). (XEM CHI TIẾT)