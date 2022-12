Bản tin 8H: Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật khiển trách ông Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm trong công tác mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Sở Y tế; kỷ luật khiển trách đối với ông Đinh Huy Hưng, Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 28/12, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM báo cáo UBND TP.HCM về tình hình hoạt động của các trạm đăng kiểm trên địa bàn. Theo Sở GTVT, TP.HCM hiện có tổng cộng 17 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (với 19 địa điểm tổ chức kiểm định). Đến thời điểm này, TP.HCM còn 8/17 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động gồm: 50-01S, 50-02S, 50-03S, 50-04V, 50-50-06V, 50-08D, 50-12D và 50-14D). Trong đó, có 23 dây chuyền kiểm định, hoạt động với công suất tối đa 1.290 lượt xe/ngày, đạt 43% so với trước đây (53 dây chuyền). 9 trung tâm khác bị đình chỉ hoạt động, trong đó có 4 trung tâm bị xác định liên quan đến hối lộ, giả mạo.

Tối 28/12, đại diện Công ty CP Thương mại và công nghệ máy công trình Thăng Long xác nhận vụ tai nạn lao động xảy ra tại khai trường của Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin, phường Hà Lầm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, khoảng 19h ngày 27/12 công nhân K. (35 tuổi, trú thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) được phát hiện tử vong tại khai trường của Công ty Than Hà Lầm. Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh cho biết công nhân K. làm nhiệm vụ vận chuyển vật liệu trong lò và tử vong do bị vấp ngã. Quá trình kiểm tra hiện trường, sở nhận thấy công nhân vẫn đội mũ bảo hộ nhưng trên trán có một vết lõm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vừa có quyết định về công tác cán bộ đối với Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thái Bình. Theo đó, ông Vũ Xuân Thành (SN 1971), Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình được luân chuyển đến nhận công tác tại huyện Kiến Xương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Kiến Xương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Quang Triển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình từ ngày 28/12/2022, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Sáng nay (29/12), miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường. Dự báo ngày và đêm nay sẽ là đỉnh điểm đợt rét đậm đang diễn ra. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Miền Trung mưa lớn, trời rét. Dự báo rét đậm còn kéo dài ở miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An đến hết ngày mai. Từ 31/12, trời chuyển sang rét khô, nền nhiệt tăng dần. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/12 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 132 ca COVID-19, giảm 79 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.524.779 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 142 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.059 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 25 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.184 ca. Trong ngày 27/12 có 23.877 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.429.825 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/12, Tỉnh uỷ Gia Lai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với các ông: Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành (lý do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác). (XEM CHI TIẾT)