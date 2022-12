Bản tin 8H: Thanh niên 20 tuổi giả làm công an để ra oai

TPO - Phạm Vũ Linh mặc quân phục giả làm công an rồi xuống TP Long Xuyên uống cà phê để ra oai. Đối tượng này còn nhiều lần dẫn đường cho xe cứu thương.

Ngày 25/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa phát hiện Phạm Vũ Linh (20 tuổi, ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn) có hành vi giả công an. Tối 24/12, lực lượng chức năng phát hiện Linh mặc quân phục công an đeo hàm thượng sĩ ngồi trong quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ (phường Mỹ Xuyên). Tại cơ quan công an, Linh khai được bạn tặng bộ quân phục. Linh mặc quân phục công an rồi chạy xe xuống TP Long Xuyên uống cà phê để ra oai… Ngoài ra, Linh thừa nhận trước đó nhiều lần mặc quân phục đến TP Long Xuyên chơi và dẫn đường cho xe cứu thương 3 lần. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của Linh.

Chiều 25/12, Sở Công thương Gia Lai yêu cầu Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa Số Hai báo cáo về sự cố 1 trong 3 cánh quạt tại trụ điện gió số 30 bị gãy cánh trong quá trình bảo trì. Khoảng 14h cùng ngày, nhận thông tin cánh quạt trụ điện gió bị gãy, đại diện UBND xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai vào kiểm tra, bảo vệ hiện trường. Cánh quạt bị gãy, rơi vào lô cao su nên không gây thương vong về người. Chủ đầu tư cho biết trong quá trình kiểm tra thường xuyên hàng quý, nhân viên kỹ thuật đã mở cánh để chuyển hướng thì bị sự cố gió giật khép cánh không kịp gây ra hiện tượng nứt, gãy cánh. Được biết, trụ điện gió bị gãy cánh đã phát điện.

Ngày 25/12, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị tố "chặt chém" du khách nước ngoài, khi thu 500.000 đồng cho một miếng dán cường lực điện thoại, tại một quán cà phê (được cho là ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đa số cư dân mạng bức xúc cho rằng hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài là đáng lên án và cần phải xử lý. Chiều 25/12, một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và cử người đến quán cà phê xác minh. Tuy nhiên, người đàn ông đã rời khỏi quán.

Ngày 25/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm (47 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan công an, tài xế Lâm là Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc), đã vi phạm nồng độ cồn rồi lái ô tô bỏ chạy, hất một chiến sĩ CSGT lên nắp ca pô. Vụ việc xảy ra vào 13h ngày 24/12 trên đường Tô Hiến Thành (phường Đồng Tâm).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ hôm nay (26/12), miền Bắc chấm dứt đợt rét khô kéo dài nhiều ngày qua. Dự báo từ đêm mai (27/12) đến 30/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tăng mưa, trong đó khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, khu vực đồng bằng có mưa nhỏ. Từ 28/12, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu 4-5 độ, trời mưa rét. Từ trong hai ngày 29-30/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/12 Việt Nam ghi nhận 71 ca COVID-19, giảm 100 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.524.273 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 41 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.804 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 37 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.184 ca. Trong ngày 24/12 có 3.949 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.359.396 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 25/12, một lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến một cháu nhỏ tử vong, nhiều cháu khác bị thương. Thông tin ban đầu cho biết khoảng 15h cùng ngày, tiếng nổ lớn phát ra tại nhà một hộ dân ở thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp. Đến hiện trường, người dân phát hiện 4 cháu gồm: N.M.T. và N.Đ.B. (cùng 12 tuổi), N.Đ.B.A. (9 tuổi) và B.G.T. (11 tuổi) bị thương, nằm dưới đất. Phần mái che trước nhà cũng bị hư hỏng. Cháu B.G.T tử vong sau đó, 3 cháu còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)