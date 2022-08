Bản tin 8H: TikToker xúc phạm người miền Trung bị phạt nặng

TPO - TikToker Hoàng Minh nhận mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật sau khi làm video xúc phạm người miền Trung.

Ngày 22/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 10 triệu đồng đối với Hoàng Minh (SN 1999; thường trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tạm trú phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Hoàng Minh là chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh, tên gọi khác là hoangminhkhumbeo. Ngày 5/8, tài khoản TikTok Hoàng Minh đăng tải 1 video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung", thể hiện quan điểm chê bai, nói xấu người miền Trung. Ngày 13/8, Hoàng Minh được cơ quan chức năng mời làm việc để làm rõ hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Khoảng 8h15 ngày 22/8, gia đình ông bà N.D.N. (64 tuổi), T.T.T.H. (51 tuổi) ở tại tổ 14 Đông Khê, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phát hiện con trai N.V.H (HS lớp 11, Trường THPT Thái Phiên, quận Ngô Quyền) trong tư thế treo cổ. Cơ quan giám định pháp y xác định nạn nhân bị tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục. Được biết, em N.V.H là học trò ngoan, học giỏi. Gia đình không thấy H. chia sẻ về việc học hành sa sút hay chuyện tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, gần đây gia đình phát hiện H. có biểu hiện bất bình thường trong tư tưởng. Trong tin nhắn với bạn bè, nam sinh chia sẻ có dấu hiệu bị trầm cảm.

Chiều 22/8, người nhà cho biết, đang tìm kiếm chị N.T.N.L. (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) sau 5 ngày mất tích. Theo đó, sáng 18/8, chị L. cùng người anh bà con tên Toàn đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu cơ sở 1 (phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để khám bệnh. Tuy nhiên, anh Toàn chờ bên ngoài một lúc lâu không thấy chị L. trở ra, gọi điện thoại thì mất liên lạc. Chiều 22/8, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu thông tin, hệ thống tiếp nhận của bệnh viện không ghi nhận trường hợp chị L. đến khám bệnh tại đây. Trích xuất camera an ninh cho thấy, chị L. xuất hiện tại khu vực tiếp nhận khám bệnh vào lúc 6h30 và rời đi 4 phút sau đó.

Chiều 22/8, cơ quan chức năng thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đang xác minh, làm rõ vụ đuối nước khiến 3 học sinh thiệt mạng. Thông tin ban đầu, một nhóm học sinh sau khi đá bóng đã rủ nhau xuống tắm dưới hố nước sâu nằm trong dự án Nam Vĩnh Yên (thuộc địa phận xã Thanh Trù) thì bị đuối nước. Sự việc khiến 3 em tử vong, một em đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Yên, trong 4 em học sinh gặp nạn có một em lớp 6, một em lớp 7, một em lớp 8 và một em 15 tuổi.

Ngày 22/8 Việt Nam ghi nhận 2.197 ca mắc COVID-19, tăng 636 ca so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.386.016 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.224 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.080.681 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 128 ca. Từ 17h30 ngày 21/8 đến 17h30 ngày 22/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.106 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 22/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết đã thống nhất thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Chơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC Tiền Giang; ông Võ Thanh Bình - Đảng viên, Bí thư Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang; ông Triệu Vương Tuyền - Chi ủy viên Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang; ông Đặng Minh Uy - Đảng viên Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang. 4 cá nhân này có vi phạm trong việc nhận tiền từ nhân viên của Công ty Việt Á, nhưng không khai báo và nộp đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 22/8, công an phường Ea Tam (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đã bàn giao em H.M.T. (14 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) cho gia đình. Trước đó, ngày 21/8, sau khi nhận được tin báo của người dân, công an phường Ea Tam triển khai lực lượng đến xác minh và mời nữ sinh về trụ sở làm việc. Qua làm việc, nữ sinh này xác nhận mình là H.M.T. đến từ TP.HCM. H.M.T. cho biết, do áp lực chuyện học tập, cuộc sống nên đã bỏ nhà đi từ ngày 31/7. T. sống tại nhà một người bạn quen qua mạng TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). T. đến TP Buôn Ma Thuột chơi vào sáng ngày 21/8. (XEM CHI TIẾT)