Bản tin 8H: Người đàn ông rơi từ tầng 31 chung cư xuống đất ở Hà Nội

TPO - Người đàn ông rơi từ tầng 31 xuống đất tử vong ở Hà Nội từng là nhân viên bảo vệ của tòa nhà, mới nghỉ việc khoảng một tháng.

Ngày 21/8, lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, người dân sống tại tòa nhà NO2, khu chung cư Ecohome 3 trên địa bàn phường này, phát hiện một thi thể nam giới sau tiếng động lớn. Qua xác minh, người tử vong là anh T.H.T.D., 35 tuổi, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội. Anh D. từng là nhân viên bảo vệ của tòa nhà, mới nghỉ việc được khoảng một tháng. Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định vị trí rơi của nạn nhân là từ khu vực tầng thượng (tầng 31) của tòa nhà. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng hôm nay (22/8), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm, mưa tiếp tục giảm từ chiều nay. Ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong ngày 22/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Mưa ở khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngày 21/8, Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum thông tin về vụ tai nạn khiến hai người rơi xuống vực tại địa bàn. Theo đó, vào khoảng 16h ngày 20/8, anh P.N.Đ.D (26 tuổi) và chị N.T.T (22 tuổi, cùng trú tại Kon Tum) cùng một vài người bạn đến khu vực nghĩa trang huyện Kon Plông để cắm trại. Sau khi ăn uống xong, anh D. và chị T. lên xe ô tô riêng để ngủ. Rạng sáng 21/8, anh D. vô tình gạt trúng phanh tay khiến xe lao xuống vực sâu. Khoảng 30 phút sau đó, một người bạn trong nhóm phát hiện sự việc và báo cho cơ quan chức năng tiến hành cứu hộ. Vụ tai nạn khiến anh D. bị xây xát nhẹ. Chị T. bị thương nặng, phải chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Khoảng 20h ngày 21/8, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại chung cư NOCT (chung cư An Sinh cao 13 tầng, địa chỉ tại ngõ 44 đường Nguyễn Cơ Thạch (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hai xe chữa cháy cùng một xe cứu hộ cứu nạn được điều động đến hiện trường dập lửa. Thông tin ban đầu, cảnh sát cứu được 7 người kẹt phía trong tòa chung cư và hướng dẫn 8 người thoát khỏi tòa nhà. Đám cháy bùng phát từ tầng 7, nơi đặt phòng kỹ thuật của tòa chung cư. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Tối 21/8, ông Hoàng Minh Phúc (36 tuổi, trú ở TP HCM) cho biết, gia đình đã tìm được con gái Hoàng Minh Thư (14 tuổi) sau 21 ngày mất tích. Thư được tìm thấy ở nhà một hộ dân tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Phúc, biết được thông tin qua báo chí, một người dân sống tại phường Ea Tam tình cờ phát hiện Thư và báo về gia đình. Gia đình ông Phúc nhờ Công an phường Ea Tam đến nhà hộ dân trên, giữ Thư lại rồi đưa về trụ sở. Trước đó, Thư bỏ nhà đi từ ngày 31/7 sau khi nhận 5 triệu đồng từ người lạ.

Ngày 21/8, Việt Nam ghi nhận 1.561 ca COVID-19, giảm 1.143 ca so với 24 giờ trước đó. Tuy nhiên số bệnh nhân nặng tăng lên 21 trường hợp, hiện đang là 131 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.872 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.072.457 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.383.819 ca nhiễm. Từ 17h30 ngày 20/8 đến 17h30 ngày 21/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.105 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 21/8, lãnh đạo UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Theo đó, khoảng 14h15 cùng ngày, 4 cháu bé (chưa rõ danh tính, cùng trú ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) xuống biển tắm mát không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời cứu được 2 cháu vào bờ, còn 2 cháu bị nước cuốn trôi mất tích. Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé trai, hiện còn 1 bé gái vẫn mất tích. (XEM CHI TIẾT)