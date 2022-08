Bản tin 8H: Một người trúng độc đắc hơn 48 tỷ đồng

TPO - Vietlott đã tìm thấy tấm vé độc đắc trị giá hơn 48 tỷ đồng tại TP HCM.

Cuối ngày 19/8, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 48 tỷ đồng. Tờ vé số Vietlott trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot là 25-26-33-39-41-43, được phát hành tại một điểm bán hàng 216 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM. Hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 76 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.922 giải nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 26.349 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Thông tin từ UBND thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, cho biết, Ban Giám hiệu Trường mầm non thị trấn Thanh Nê đã tạm dừng công tác giảng dạy đối với cô giáo T.T.L. và yêu cầu cô T.T.L. viết tường trình do có liên quan đến những ồn ào trên mạng xã hội, từ đó sẽ xem xét mức độ vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể. Trước đó, từ ngày 18/8, trên mạng xã hội facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình zalo đoạn tin nhắn giữa một người được cho là cô T.T.L. (đã lập gia đình) với một người đàn ông cũng đã có gia đình, thể hiện có mối quan hệ tình cảm bất chính.

Ngày 19/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Trong đoạn clip, một nữ sinh mặc đồng phục bị các bạn nữ khác bắt quỳ, sau đó nhiều bạn nữ liên tục tát vào mặt, giật tóc và dùng chân đá liên tiếp nữ sinh này. Thậm chí, nữ sinh còn bị bạn giật áo nhằm ý định cởi đồ. Thông tin ban đầu, nữ sinh bị đánh đang học lớp 6, Trường THCS Biên Giang (phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội). Một lãnh đạo UBND phường Biên Giang xác nhận, đơn vị đã nắm được thông tin và chỉ đạo công an phường làm rõ vụ việc. Theo vị này, sự việc xảy ra vào giờ tan trường trưa 18/8 ở ngoài khu vực nhà trường.

Ngày 19/8, Đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xác nhận đã nắm được thông tin và sẽ thẩm tra, xác minh thông tin bà Huỳnh Kim Yến - vợ ông Dương Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành - gom đất nông nghiệp tại dự án ở xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Trước đó, báo chí phản ánh về việc bà Huỳnh Kim Yến và bà Huỳnh Quyên Thu (em ruột bà Yến) trong mấy năm qua đã mua hơn chục héc-ta đất nông nghiệp tại xã Phú Hữu. Điều đáng nói, toàn bộ diện tích đất này đều thuộc quy hoạch dự án khu dân cư mà chủ đầu tư đang triển khai và UBND tỉnh Đồng Nai đã có thông báo thu hồi đất vào năm 2013.

Chiều 19/8, tin từ UBND xã Hòa Tân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ao tôm công nghiệp của người dân bất ngờ chết chưa rõ nguyên nhân. Theo ông Dương Quốc Cường, tối 17/8, ông nhận được tin báo của công nhân về việc tôm nuôi chết hàng loạt. Sau đó, ông phát hiện một bao nylon, bên trong chứa chai thuốc trừ sâu mở nắp, nổi trên mặt nước. Tiếp tục kiểm tra xung quanh, ông Cường tìm thấy thêm một bao nylon nằm trên bờ ao nuôi tôm khác gần đó với mùi khí độc nồng nặc. Ông Cường đã trình báo vụ việc đến Công an xã Hòa Tân. Theo ông Cường, tổng thiệt hại gần 500 triệu đồng.

Ngày hôm nay (20/8), khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Từ chiều tối nay đến ngày mai (21/8), mưa gia tăng về cường độ. Đây là thời gian diễn ra mưa đỉnh điểm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đợt mưa này. Cường độ mưa phổ biến là mưa vừa và dông, nhiều nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.983 ca COVID-19. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.975 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.056.190 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 86 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.379.554 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.103 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)