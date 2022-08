Bản tin 8H: Thừa Thiên - Huế tổ chức thi tuyển Phó Giám đốc Sở Du lịch

TPO - Từ tháng 8 đến tháng 11/2022, tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch. Thời gian thực hiện thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch là từ tháng 8 đến tháng 11/2022. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch; cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Du lịch có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Phó giám đốc sở và tương đương; nếu không nằm trong quy hoạch thì phải được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề cử và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý bằng văn bản. Việc tổ chức thi tuyển 1 vị trí Phó Giám đốc Sở Du lịch phải có ít nhất 2 ứng viên tham gia dự tuyển. Trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề cử thêm người dự tuyển.

Chiều 20/8, theo tin từ UBND phường Hương Sơ, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), vào lúc gần 16h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một bé trai dưới kênh sinh thái ở khu tái định cư Hương Sơ. Nạn nhân là cháu P. V. T. (7 tuổi, trú đường Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP Huế). Trước đó, vào ngày 15/8, gia đình cháu T. thông tin với cơ quan chức năng về việc cháu đi khỏi nhà và mất tích. Thời điểm đó, cháu T. bị nghi đuối nước ở kênh sinh thái thuộc khu tái định cư Hương Sơ, gia đình và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay (21/8), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm. Từ 22/8, mưa lớn giảm nhanh ở khu vực này. Ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm 21/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Mưa dông ở khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngày 20/8 Việt Nam ghi nhận 2.704 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.382.258 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.395 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.062.585 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 113 ca. Từ 17h30 ngày 19/8 đến 17h30 ngày 20/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.104 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định 998/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn sinh năm 1967, quê quán thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Quân sự. (XEM CHI TIẾT)

Thông tin từ Ban giám hiệu Trường mầm non Thanh Nê, thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, cho biết, T.T.L., cô giáo vướng lùm xùm “lòng xào dưa” trên mạng xã hội, đã có đơn xin nghỉ việc từ ngày 18/8 để giải quyết việc cá nhân. Phía nhà trường đã đồng ý để cô L. tạm nghỉ. Thông tin nhà trường tạm dừng công tác giảng dạy cô L. là không đúng, vì nhà trường không đủ thẩm quyền, có thể lãnh đạo thị trấn nghe nhầm nên thông tin chưa chính xác. Qua tường trình của cô T.T.L., những tin nhắn xuất hiện trên mạng xã hội chỉ là những tin nhắn trêu đùa và xin nhận khuyết điểm vì đã làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà giáo, ảnh hưởng tới nhà trường. (XEM CHI TIẾT)