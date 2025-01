Bản tin 8H: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao bằng khen cho Công an TP Đà Nẵng

TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao bằng khen cho Công an TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá tổ chức tội phạm hoạt động “tín dụng đen” do 2 đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Chiều 10/1, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng đã đến chúc mừng, trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Công an TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá tổ chức tội phạm hoạt động “tín dụng đen” do 2 đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu. Tháng 1/2024, Công an TP Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vay lãi nặng do Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành, bắt giữ đối tượng cầm đầu và 192 đối tượng khác có liên quan. Đường dây hoạt động “tín dụng đen” này giải ngân khoảng 9.000 tỷ đồng, với gần 2 triệu lượt vay trên cả nước, qua đó thu lợi bất chính khoảng 2.500 tỷ đồng. Ban Chuyên án tạm giữ 68 tỷ đồng cùng nhiều tang vật chứng có liên quan, ra quyết định khởi tố 34 bị can về tội danh “cho vay lãi nặng”.

Ngày 10/1, ông Lê Trung Phước - Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Huế, cho biết năm 2024, công ty đạt doanh thu gần 530 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 142 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 27 tỷ đồng.Công ty đã tạo việc làm cho gần 25.000 lao động bán vé số lẻ, riêng tại Huế là hơn 8.000 người. Vé số phát hành có tỷ lệ trúng thưởng cao, tổng trả thưởng hơn 253 tỷ đồng, đạt gần 48%. Bà Nguyệt, trú tại Quảng Nam, mua 2 tờ vé số của công ty, trong đó tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Công ty chỉ chấp nhận trả thưởng vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, còn từ chối tờ vé số trúng giải đặc biệt vì bị mưa làm biến dạng. Ông Phước khẳng định tòa án quyết định như thế nào, công ty thực hiện như vậy chứ không kháng cáo vì không muốn hơn thua với khách.

Chiều 10/1, đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, và Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tịnh Biên. Thực hiện Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Lê Văn Chim, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tịnh Biên. Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng bàn giao chức trách, nhiệm vụ cho Thượng tá Lê Văn Chim.

Ngày 10/1, Tổng cục Thuế cho biết trong thời gian vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin “Từ ngày 1/1/2025, Cơ quan Thuế có quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân để truy thu thuế về thương mại điện tử” là không chính xác theo quy định pháp luật thuế.Theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, tất cả cá nhân nếu có phát sinh hoạt động kinh doanh thì đều có trách nhiệm tự kê khai, tự nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật thuế, bao gồm hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin phục vụ mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp của người nộp thuế và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 11-13/1, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An trời rét đậm; vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, rét hại; Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, Hà Tĩnh-Quảng Bình phổ biến 13-16 độ C, Quảng Trị đến Quảng Ngãi 15-18 độ C. Hà Nội từ đêm 10/1 đến ngày 13/1 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dao động 9-12 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Vùng núi cao Bắc Bộ có thể xảy ra rét hại, băng giá và sương muối.

Ngày 10/1, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã nhận được đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của bà H’Kim Hoa Byă - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và bà H’Lim Niê - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Bà H’Kim Hoa Byă và bà H’Lim Niê đều sinh năm 1970. Thực hiện chủ trương của Trung ương, hai nữ cán bộ đã viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Ngoài ra, ông Vương Tấn Thành, Phó bí thư Huyện ủy Ea Kar, cũng đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Huyện Ea H’leo có 10 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi. Tại huyện Cư M'gar, có 14 cán bộ đã nộp đơn, xin được xem xét cho nghỉ hưu trước tuổi. (XEM CHI TIẾT)