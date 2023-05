Bản tin 8H: Thầy giáo bị tố xông vào nhà hành hung cô giáo của con

TPO - Do mâu thuẫn trong việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh, một phụ huynh đã tìm đến nhà cô giáo của con để chửi bới, hành hung khiến cô giáo này bị thương.

Ngày 26/5, một lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan công an đang xác minh, điều tra vụ cô giáo Vũ Thị Kim Quy (dạy Trường THPT Lê Duẩn) bị hành hung tại nhà riêng vào tối 25/5. Theo cô Quy, khoảng 18h30 ngày 25/5, khi cùng 2 con đang ở nhà tại thôn 2 (xã Quảng Sơn), cô Quy bị ông L.M.D (giáo viên một trường THCS trên địa bàn, phụ huynh em L.M.Q, học sinh của cô Quy) xông vào nhà chửi bới và đánh. Ông D. sau đó bỏ chạy vì hàng xóm và người thân cô Quy đến can ngăn. Cô Quy bị đánh chấn thương, chảy máu mũi nên được đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Cô Quy cho biết trước đó em Q. bị nhà trường xếp loại hạnh kiểm trung bình học kỳ 2 và cả năm học. Em Q. từng nhiều lần vi phạm nội quy, quy định trường học, còn xúc phạm cô giáo. Chồng cô Quy cho hay mẹ của Q., hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn, từng làm um chuyện trên trường.

Tối 25/5, gia đình đã tổ chức thủ tục mai táng 3 chị em ruột tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do bị chết đuối. Trước đó, sáng cùng ngày, N.T.N.Q. (SN 2013, chị gái) cùng 2 em trai N.H.T.Đ (SN 2014) và N.Đ.Y (SN 2017; cùng trú phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm) chăn dê tại khu vực ruộng phía sau nhà. Đến trưa, người nhà không thấy 3 em về nên đi tìm và phát hiện cả 3 đã chết đuối tại một hồ nước mà người dân đào gần đó.

Ngày 25/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ (38 tuổi, ở Vĩnh Phúc) mắc bệnh dại. Bệnh nhân có các biểu hiện sợ nước, sợ gió, buồn nôn, sốt nhẹ, khó nuốt, không uống được, hốt hoảng, kích thích khi có âm thanh tiếng động. Trước khi nhập viện 3 tháng, bệnh nhân bị chó cắn vào tay và vùng lưng khi cho chó ăn. Bệnh nhân bị trầy xước cánh tay bên phải. Sau khi bị chó cắn, bệnh nhân không đi tiêm phòng. Gần 1 tuần sau, con chó đã cắn đứt xích, chạy sang nhà hàng xóm với biểu hiện hung dữ và bị người dân đánh chết. Sau một ngày nhập viện, nghe bác sĩ giải thích tình trạng bệnh nhân nặng, gia đình xin về. Bệnh nhân sau đó tử vong tại nhà.

Ngày 25/5, lãnh đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết đã nhận được trình báo của Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Phát về tình trạng đèn của cầu Tình Yêu bắc qua phường Giếng Đáy và xã Lê Lợi (TP Hạ Long) bị đập vỡ, phá huỷ. Sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra và xác định 42 bộ bóng đèn chiếu sáng bị hư hỏng. Đây đều là bộ bóng đèn chiếu sáng mỹ thuật cho cây cầu. Trong đó có 32 bộ đèn led dạng tròn 37 W, trị giá mỗi bộ 52.576.996 đồng; 10 bộ đèn pha led 66 W, trị giá mỗi bộ 79.429.602 đồng. Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (chủ đầu tư dự án cầu Tình Yêu), do công trình này đang trong giai đoạn nghiệm thu nên việc để bị phá hoại như trên thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

Chiều 25/5, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vẫn đang theo dõi, điều trị cho 4 học sinh lớp 2 nhập viện vào sáng cùng ngày với các triệu chứng viêm dạ dày, ruột. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lớp 2A2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (huyện Đăk Hà) tổ chức tổng kết lớp. Tại buổi liên hoan do phụ huynh tổ chức, các em đã uống trà sữa, ăn cá viên chiên, cơm cuộn chiên... Ngay sau đó, 11 em có dấu hiệu nôn ói nên được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà để cấp cứu. 7 em đã xuất viện khi không có triệu chứng nặng. 4 em còn lại hiện có tình trạng sức khoẻ cơ bản ổn định. Cơ quan chức năng chưa xác định vụ việc có phải là ngộ độc thực phẩm hay không.

Ngày 25/5, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 1.174 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với số mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.607.654 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 439 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.636.873 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 70 ca. Cùng ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại Bến Tre. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Trong ngày 24/5 có 16.392 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.401.187 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều tối và đêm 26/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và tối 26/5 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm. Chiều và tối 26/5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Dự báo từ nay đến 28/5, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất không quá 31-34 độ. Từ 29/5, miền Bắc có thể đón nắng nóng cục bộ. Trong nhiều ngày tới, các tỉnh Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa dông vào chiều tối. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. (XEM CHI TIẾT)