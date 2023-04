Bản tin 8H: Loạt tướng quân đội nghỉ hưu

TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/4/2023 đối với một số sĩ quan cấp tướng thuộc Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định nghỉ hưu đối với một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng. Cụ thể, theo quyết định số 92 của Thủ tướng, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1, nghỉ hưu theo chế độ từ 1/4. Ông Trần Văn Kình sinh năm 1963, quê ở Ninh Bình. Ông Kình được thăng quân hàm Thiếu tướng. Theo Quyết định số 90 của Thủ tướng, Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cũng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4. Ông Chung được thăng quân hàm Thiếu tướng vào năm 2016. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cũng nghỉ hưu từ ngày 1/4. Ông đã bàn giao chức Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình cho đại tá Phạm Mạnh Thắng. Trung tướng Lê Văn Huyên cũng nghỉ hưu dịp này. Ông đã bàn giao chức Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) cho Thiếu tướng Nguyễn An Phong.

Ngày 31/3, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, xác nhận các nhà khoa học đã đặt tên cho một loài cây mới được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền. Loài thực vật mới này được đặt tên là tỏi đá Phong Điền, tên khoa học là Asparagaceae, thuộc họ măng tây. Thông tin trên được công bố trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa ngày 30/3, sau 6 tháng kể từ ngày bắt gặp và thu mẫu. Loài tỏi có hình thái tương tự như loại tỏi A.khangii nhưng khác ở phiến lá rộng hơn, mặt ngoài bao hoa màu trắng, phấn hoa màu vàng, bao phấn và nhụy hoa khác biệt. Tên loài tỏi rừng mới đã được mô tả và đặt tên theo Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền - nơi duy nhất phát hiện sự hiện diện của loài này cho đến nay.

Trưa 31/3, xe cứu thương mang biển số Hà Nội bất ngờ bốc cháy khi di chuyển từ Cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đi hướng phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Thời điểm đó, trên xe có 4 người gồm: Lái xe, cán bộ y tế và 2 vợ chồng bệnh nhân. Nhận được tin báo, cảnh sát đã huy động xe chữa cháy cùng cán bộ đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế. Theo lãnh đạo UBND phường Noong Bua, vụ cháy khiến một người phụ nữ bị bỏng nặng. Nạn nhân mới sinh con được 20 ngày, do sức khoẻ yếu nên gia đình đưa đến viện thăm khám. Tại hiện trường, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Công an huyện Triệu Phong được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh nội địa; Thượng tá Nguyễn Năng Điền - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị. Thượng tá Hoàng Văn Trung - Trưởng Công an huyện Đakrông được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT; Thượng tá Phan Việt Hải - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được điều động giữ chức vụ Phó phòng CSGT; Thượng tá Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng phòng CSGT được điều động giữ chức vụ Phó phòng PCCC và CNCH. Thượng tá Lê Thị Nhung - Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được điều động giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra; Trung tá Phan Trung Thành - Phó Chánh thanh tra được điều động giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas vừa thông báo điều chỉnh giảm giá mặt hàng này từ ngày 1/4. Theo đó, so với tháng 3, mỗi bình gas loại 12kg đến tay người tiêu dùng giảm từ 58.000-62.000 đồng, loại 45kg giảm khoảng 220.000 đồng/bình, tùy thương hiệu. Theo các công ty gas, nguyên nhân giá gas trong nước quay đầu giảm mạnh là do giá gas thế giới hạ nhanh. Giá gas thế giới bình quân tháng 4/2023 chốt hợp đồng ở mức 550 USD/tấn, giảm 180 USD/tấn so với tháng 3. Vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh gas trong nước cũng điều chỉnh giảm theo. Hiện nguồn cung gas nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Vì thế, giá bán lẻ gas trong nước bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá gas thế giới. Giá gas thế giới hạ thì giá gas trong nước cũng giảm theo. Như vậy, đây là lần giảm giá thứ 2 liên tiếp của giá gas bán lẻ trong nước. Trước đó, trong tháng 3, giá cũng đã giảm 16.000 đồng/bình 12kg.

Ngày 31/3, Bộ Y tế cho biết trong ngày cả nước ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, giảm mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.301 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 10 bệnh nhân được công bố khỏi nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.966 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 30/3 có 6.063 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.980.213 liều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết hôm nay (1/4), Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời lạnh. Từ đêm nay xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện ở khu vực Đông Nam Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những ngày tới, nắng nóng diễn ra diện rộng khắp cả nước. (XEM CHI TIẾT)