Bản tin 8H: Nhân sự mới tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

TPO - Trung tướng Lê Văn Huyên bàn giao cho Thiếu tướng Nguyễn An Phong về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiều 30/3, Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Bàn giao chức vụ cục trưởng. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Trung tướng Lê Văn Huyên bàn giao cho Thiếu tướng Nguyễn An Phong về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Tổ chức; tổ chức, biên chế, quân số, trang bị kỹ thuật và các mặt công tác của Cục Tổ chức.

Ngày 30/3, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 3/2023. Tình hình tai nạn giao thông: toàn quốc xảy ra 716 vụ, làm chết 387 người, bị thương 508 người. So với tháng 2/2023, giảm 114 vụ (giảm 13,73%); giảm 152 người chết (giảm 28,20%); giảm 57 người bị thương (giảm 10,09%). Trong tháng 3, toàn quốc có 277.661 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 526,67 tỷ đồng. Tạm giữ 90.229 ô-tô, mô-tô, xe máy. So với tháng 2/2023, tăng 76.928 vụ (tăng 38,32%), số tiền phạt thu được tăng 153,78 tỷ đồng (tăng 41,24%), tăng 22.953 số ô-tô, mô-tô, xe máy bị tạm giữ (tăng 34,12%). Cả nước đã xảy ra 102 vụ cháy, làm chết 8 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 5,74 tỷ đồng.

Ngày 30/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.285 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.956 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 29/3 có 2.169 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.973.876 liều.

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam giữa Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng và Đại tá Phạm Mạnh Thắng. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chúc mừng Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam; đồng thời chúc mừng Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng GGHB Việt Nam thay Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng bắt đầu nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2023. (XEM CHI TIẾT)

Theo Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) Cà Mau, Thanh tra Sở này vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với T.H.N (35 tuổi, ngụ phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vì thông tin sai sự thật. T.H.N. bị xử phạt vì đã có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "S.T.N.B.C" đăng tải thông tin sai sự thật. Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước có văn bản đề nghị Giám đốc Sở TT&TT chỉ đạo xử lý nghiêm chủ tài khoản Facebook S.T.N.B.C đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 31/3, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, trời rét trước khi đón đợt nắng nóng cục bộ. Trong đó, Đông Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa nhỏ rải rác. Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Dự báo từ mai (1/4), mưa giảm ở các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt tăng dần. Từ 2-5/4, miền Bắc đón nắng nóng cục bộ, riêng Hòa Bình – Sơn La có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Từ mai (1/4), các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trời nắng, có nơi nắng nóng. Từ 2-5/4, khu vực này đón một đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Các khu vực khác, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. (XEM CHI TIẾT)