Bản tin 8H: Nhân sự mới của Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông

TPO - Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định công tác cán bộ.

Ngày 27/3, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) công bố và trao các quyết định công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai được điều động giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An; Đại tá Lê Minh Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 75, Quân khu 7 được điều động giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Long An. Cùng ngày, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Thái Hòa - Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ TT&TT) về công tác tại Văn phòng Bộ và bổ nhiệm giữ chức danh Thư ký Bộ trưởng, được hưởng phụ cấp chức vụ và chế độ chính sách tương đương Phó Vụ trưởng thuộc Bộ.

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến góp ý rộng rãi. Vấn đề được Bộ xin ý kiến của Chính phủ là dự thảo xác định số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã và được tăng thêm theo dân số của từng cấp xã. Theo phương án này, ước tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước tăng thêm 7.418 người so với quy định hiện hành và tương ứng cũng tăng thêm 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Dự thảo nghị định đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã, ước tính tổng mức chi ngân sách tăng thêm là 4.656 tỷ đồng/năm.

Chiều 27/3, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị bàn giao nguyên trạng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự từ trực thuộc Bộ Quốc phòng về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. Viện Khoa học và Công nghệ quân sự được thành lập vào ngày 12/10/1960, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương. Viện hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 18/1/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 265/QĐ-BQP về việc bàn giao nguyên trạng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự từ trực thuộc Bộ Quốc phòng về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/3, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Từ chiều và tối 28/3 đến ngày 29/3, khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến cuối tháng 3. Từ ngày 1/4, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ.

Chiều 27/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thoa, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước Trung ương, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, hiện đang biệt phái tại Cục Bảo vệ chính trị nội bộ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 27/3, ông Nguyễn Hải Lý - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh N. N. T. trong vụ 3 học sinh đuối nước khi đi tắm biển. Theo ông Lý, thi thể em T. được tìm thấy tại khu vực bờ biển thôn Nam Hải (xã Thạch Hải) vào lúc 15h chiều nay. Vị trí này cách địa điểm xảy ra vụ việc khoảng 2km. Trước đó, vào khoảng 14h ngày 25/3, một nhóm học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Trung xuống biển Thạch Hải (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để tắm, không may 3 em bị sóng to cuốn trôi. Khoảng 15h cùng ngày, người dân tìm thấy thi thể nữ sinh T. T. T. T. cách địa điểm gặp nạn khoảng 200m. Đến 4h ngày 26/3, thi thể nam sinh P. Q.T. được tìm thấy tại bờ biển khu du lịch biển Quỳnh Viên, cách địa điểm gặp nạn 6km. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/3, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Phòng y tế và Trung tâm y tế các huyện, thành phố, cùng các Phòng GD&ĐT khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm do ăn các loại cây, hoa, quả có khả năng gây độc. Trước đó, ngày 23/3, 14 học sinh trường THCS Quang Trung (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) có triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn quả cây ngô đồng. Hiện 14 học sinh nói trên đã bình phục và đi học trở lại bình thường. (XEM CHI TIẾT)