Bản tin 8H: Dự báo mức giá mới của xăng dầu trong nước

TPO - Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 1/4 có thể tiếp tục giảm do giá dầu thế giới gần đây hạ nhiệt.

Sáng 27/3 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, giá dầu WTI giao dịch ở mức 69,26 USD/thùng, giảm 0,7 USD, tương ứng giảm 1%; trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 74,99 USD/thùng, giảm 0,92 USD, tương đương giảm 1,21%. Trước diến biến đi xuống của giá xăng dầu thế giới, nhiều ý kiến dự đoán giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh ngày 1/4 tiếp tục giảm. Mức giảm tùy thuộc vào giá dầu thế giới từ nay đến trước kỳ điều hành và việc chi dùng quỹ bình ổn giá. Tuy nhiên, với mức giá như hiện tại, giá xăng dầu có thể giảm từ 100 - 300 đồng/lít. Trước đó, ngày 21/3, giá bán lẻ xăng dầu đã được liên bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giảm, từ 780-1.253 đồng tuỳ loại.

Tối 26/3, một lãnh đạo UBND xã Nâm N’đir (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cháu nhỏ chết đuối thương tâm. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, gia đình không thấy 2 cháu là: H.T.T.T. (SN 2013) và H.G.V. (SN 2017, là em họ T., cùng ngụ thôn Nam Thanh) nên đi tìm. Đến khoảng 16h cùng ngày, khi tìm tới hồ nước của người dân múc để tưới cà phê, mọi người phát hiện 2 cháu đã chết đuối dưới hồ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời nắng nóng, các cháu rủ nhau ra ao tắm, do ao sâu nên đuối nước dẫn đến tử vong.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) cho biết, dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam gấp rút soạn thảo. Theo đó, Cục ĐKVN đang đề xuất sửa đổi cho phép người có trình độ cao đẳng kỹ thuật cơ khí hoặc trung cấp nhưng có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, có thời gian thực tập nghiệp vụ, được thi sát hạch và cấp chứng chỉ đăng kiểm viên. Trong khi trước đây, Nghị định 139 bắt buộc đăng kiểm viên phải có trình độ đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Ngoài ra phải có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên. Đối với đăng kiểm viên bậc cao, ngoài trình độ trên còn phải có kinh nghiệm là đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết rét, lạnh kèm mưa và dông rải rác tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn kéo dài đến hết tháng Ba. Ngày và đêm 27/3, do ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Bắc trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Từ đêm 28-29/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ ngày 1-5/4 có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 28/3 -5/4, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Ngày 26/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.210 ca nhiễm. Trong ngày không có thêm bệnh nhân nào khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.899 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 25/3 có 2.030 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.946.285 liều.

Phố đi bộ Hai Bà Trưng tại đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế chính thức được khai trương vào tối 26/3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố Huế Võ Lê Nhật cho biết phố đi bộ Hai Bà Trưng là phố đi bộ thứ 3 của thành phố Huế được đưa vào sử dụng, đúng dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên-Huế (26/3/1975-26/3/2023). Phố đi bộ được kỳ vọng sẽ tạo nên nguồn lực phát triển cho cộng đồng dân cư, địa điểm quảng bá sản phẩm và bổ sung thêm sản phẩm du lịch cho địa phương. Phố đi bộ Hai Bà Trưng hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Tối 26/3, Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Trưởng Ban trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng cho biết, Thành hội Phật giáo Hải Phòng vừa quyết định kỷ luật khai trừ tỳ kheo Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức ra khỏi Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Nhà tu hành Thích Bản Tịnh (tức Nguyễn Thành Đức, SN 1982, quê quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, thường trú tại quận Tân Bình, TP HCM), xuất gia tu học tại chùa An Biên (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), đăng ký tạm trú tại chùa Cô Sơn (huyện Tiên Lãng). Trước đó, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đức để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. (XEM CHI TIẾT)