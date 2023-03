Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự tỉnh Bình Định

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 2 vị trí Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chiều 23/3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 23/3/2023, điều động ông Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 23/3/2023, điều động ông Nguyễn Thành Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Thành Hải là 5 năm, tính từ ngày 25/3. Ông Lê Hoàng Nghi sẽ giữ chức vụ trên cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 29, kiện toàn thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương. Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng được thành lập giữa năm 2021 với nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương; giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ chiều 23/3, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết đến ngày 28/2, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đang tạm giữ 31.511 phương tiện. Công an đã ký quyết định tịch thu, sung ngân sách 12.845 xe vi phạm hành chính, trong đó chủ yếu là xe mô tô 2 bánh. Trong đó, 3.955 phương tiện đang tổ chức bán đấu giá, còn 8.890 xe được trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản. Ngoài ra, có 18.233 xe đã hết thời hạn tạm giữ, đang chờ xác minh xử lý.

Chiều 23/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, tại kỳ họp thứ 22, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng hình thức khiển trách. Theo đó, ông Phước đã thiếu trách nhiệm trong việc đề xuất cho Giám đốc Sở và UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng trước khi thi công đoạn kè chống biển xâm thực dài 350m tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết (công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư), dẫn đến việc xây dựng đoạn kè không đúng vị trí theo chủ trương phê duyệt của Thủ tướng. Sai phạm nêu trên của ông Phước đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/3, tại Bắc Bộ, nắng nóng chỉ còn xảy ra ở Sơn La, Hòa Bình, nhưng mức độ không còn gay gắt, nhiệt độ hai tỉnh này là 35-37 độ C. Tại miền Trung, nắng nóng vẫn duy trì khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nhưng nhiệt độ xu hướng giảm còn 35-37 độ C, vùng núi phía Tây Bắc có nơi trên 38 độ C. Từ chiều tối và đêm 24/3 trở đi, một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, gây mưa rào và dông mạnh ở Việt Bắc, Đông Bắc. Ngày 25/3 sẽ có không khí lạnh mạnh ảnh hưởng, mưa dông mở rộng xuống Bắc Trung Bộ. Từ 25/3, Bắc Bộ trời trở lạnh. Từ 26/3-28/3, miền Bắc ngày trời lạnh, đêm và sáng trời rét nhẹ.

Ngày 23/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 12 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.187 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.886 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca. Đã gần 3 tháng qua, cả nước không ghi nhận bệnh nhân tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 22/3 có 6.505 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.933.964 liều.

Chiều 23/3, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo công an thành phố vào cuộc làm rõ vụ việc nhóm thanh niên trèo lên tượng đài Bác Hồ chụp ảnh. Trước đó, chiều cùng ngày, một trang Facebook có lượt người theo dõi lớn ở Đắk Lắk đã đăng tải hình ảnh nhóm thanh niên trèo lên tượng đài Bác Hồ chụp ảnh. Ngay sau đó, nhiều ý kiến bình luận bức xúc về hành vi của nhóm thanh niên này. Tượng đài Bác Hồ nêu trên đặt trong hoa viên trên đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột.