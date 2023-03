Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thêm nhiệm vụ

TPO - Thủ tướng ký Quyết định số 270 phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Chủ tịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Các Phó Chủ tịch gồm: Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các Ủy viên là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Ủy ban Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Công Thành giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 12/4/2023. Trước đó, ngày 12/4/2018, Thủ tướng ký Quyết định số 399 bổ nhiệm ông Lê Công Thành, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: Khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, viễn thám; các công tác Đảng, đoàn thể, báo chí, truyền thông, phòng, chống lụt bão. Ông Thành theo dõi các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có quyết định bổ sung điểm di tích Nhà làm việc của bác học Alexandre Yersin tại Hòn Bà (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) là di tích lịch sử quốc gia. Địa điểm nhà làm việc này gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học, y học phục vụ con người của nhà bác học - bác sĩ Alexandre Yersin. Năm 1990, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) đã quyết định xếp hạng quần thể di tích lịch sử lưu niệm Nhà bác học Alexandre Yersin là di tích quốc gia; bao gồm: Thư viện nằm trong Viện Pasteur Nha Trang ở đường Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang; chùa Linh Sơn ở đường 23 Tháng 10, TP Nha Trang và mộ Yersin ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

Ngày 21/3, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã nắm thông tin về thông tin vụ lộ clip có hình ảnh "nhạy cảm" của 2 học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột. Trước đó, trên mạng xã hội rò rỉ clip thể hiện hình ảnh 2 học sinh nam, nữ có hành động "nhạy cảm" và bạn nam dùng điện thoại để quay clip. Cả hai được cho là học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Nhà trường cho biết hai học sinh đã viết tường trình, thừa nhận có quan hệ tình cảm. Bạn nam cho rằng bản thân đã làm rơi điện thoại nên có người khác đã quay lại đoạn clip "nhạy cảm" trên. Hiện, nhà trường đã chuyển vụ việc đến Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột).

Ngày 21/3, cơ quan chức năng huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã hoàn tất công tác xác minh và trao trả số trang sức (khoảng 6,5 chỉ vàng) cho người dân trên địa bàn. Trước đó, khoảng 7h sáng 20/3, một phụ nữ (ngụ xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý) đến nhà máy xử lý và tái chế rác Đa Lộc Phú Quý, trình báo về việc con gái của bà do bất cẩn đã bỏ quên một túi nilon (chứa nhiều trang sức, khoảng 6,5 chỉ vàng) vào thùng rác trước nhà. Phải mất khoảng 10 giờ tìm kiếm, đào bới khối lượng rác lên đến khoảng 20 tấn, các nhân viên nhà máy mới tìm thấy số tài sản là 6,5 chỉ vàng của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/3, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%. Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Bình Định đến Phú Yên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%. Miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.