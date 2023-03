Bản tin 8H: Tổng cục Thuế bổ nhiệm loạt nhân sự

TPO - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) bổ nhiệm loạt nhân sự tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 20/3, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Tổng cục Thuế quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Thái Linh - Phó vụ trưởng vụ Pháp chế Tổng cục Thuế giữ chức vụ Phó cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang giữ chức vụ Phó cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Bổ nhiệm ông Lê Hải Ưng, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra số 2, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa giữ chức vụ Phó cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Các quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/3/2023.

Sáng 20/3, phát hiện bức thư tuyệt mệnh, người đi đường nghi có người tự tử trên cầu Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Lá thư được cho là của một người đàn ông nhắn nhủ vợ cố gắng nuôi con sau khi người này qua đời. Kèm theo thư tuyệt mệnh là 2 CMND gồm: T.B.S. (43 tuổi, nam) và B.T.M.H. (38 tuổi, cùng trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Qua xác minh của cơ quan chức năng, ông S. chính là chủ nhân bức thư tuyệt mệnh nhưng không có chuyện ông này nhảy cầu. Sau khi để lại thư cùng 2 CMND trên cầu, ông S. về nhà ngủ.

Ngày 20/3, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Nguyễn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền khai trừ ông Nguyễn Đồng ra khỏi Đảng. Trước đó, ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ban hành, thi hành quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đồng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 20/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 7 ca nhiễm COVID-19 trong ngày, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.146 ca nhiễm. Trong ngày, không có bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 10.614.857 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca. Đã 79 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 19/3 có 7.153 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.906.156 liều.

Chiều 20/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thu - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính - giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện bộ máy lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã được kiện toàn, với 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch, gồm: Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là ông Phạm Hồng Sơn, ông Lương Hải Sinh và ông Hoàng Văn Thu. (XEM CHI TIẾT)

Tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 20/3, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chử Xuân Dũng, do Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Cùng ngày, tại Quyết định 269, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Trước đó, vào tháng 12/2022, ông Chử Xuân Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. (XEM CHI TIẾT)

Tối 20/3, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện NCHN) chính thức thông tin về việc mất hơn 100 cuốn sách quý. Chiều 15/3, Hội đồng kiểm kê phát hiện thấy thiếu 121 quyển (trong đó có 11 quyển nằm trong danh sách 25 quyển đã báo cáo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), bên cạnh đó có 339 quyển đã vào sổ nhưng lẫn lộn các ký hiệu sách, chưa xác định rõ có bao gồm 121 sách thiếu hay không. Nhóm kiểm kê cũng xác định có 877 quyển (5%) thuộc loại hư hại nặng. Để làm rõ vấn đề, Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết đang mời các chuyên gia tham gia đối chiếu các sách lẫn ký hiệu với các sách thiếu để sàng lọc, đồng thời lập hội đồng đánh giá tình trạng của số sách hư hại để có phương án xử lý phù hợp. (XEM CHI TIẾT)