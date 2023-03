Bản tin 8H: Công an Lâm Đồng điều động cán bộ chủ chốt

TPO - Ngày 17/3, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Trần Vĩnh Phú (quê TP Hà Nội), Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP Đà Lạt; còn Đại tá Nguyễn Tấn Vũ (quê tỉnh Quảng Ngãi), Trưởng Công an TP Đà Lạt được điều động làm Trưởng Công an TP Bảo Lộc.

Đại tá Trần Vĩnh Phú từng làm Trưởng Công an huyện Đam Rông, Trưởng phòng An ninh nội địa, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Nguyễn Tấn Vũ từng làm Phó trưởng Công an TP Đà Lạt; đến năm 2015, được bổ nhiệm làm Trưởng Công an TP Đà Lạt.

Riêng Đại tá Phùng Tất Thành (quê Thái Bình), Trưởng Công an TP Bảo Lộc sẽ nhận nhiệm vụ mới là Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Phùng Tất Thành từng là Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an Lâm Đồng, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (năm 2019).

Chiều 17/3, Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục này nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cũng được công bố quyết định thôi giao nhiệm vụ phụ trách Đảng ủy Cục Đăng kiểm VN. Ngày 10/3, Bộ GTVT cũng có quyết định giao ông Nguyễn Chiến Thắng làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ông Nguyễn Chiến Thắng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Vụ trưởng, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp Giao thông vận tải (Vụ Quản lý doanh nghiệp); Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải.

Chiều 17/3, UBND xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xác nhận người phụ nữ quê Hà Tĩnh đã nhảy cầu Gianh tự tử vào chiều 16/3, nhưng may mắn được cứu kịp thời. Theo đó, sau khi nhảy xuống sông Gianh, đoạn qua xã Hạ Trạch, người phụ nữ này trôi theo dòng nước và được thuyền của ngư dân địa phương cứu vớt, đưa lên bờ. Trước đó, khoảng 15h ngày 16/3, người dân địa phương phát hiện xe máy và dép nữ giới trên cầu Gianh, nghi nhảy cầu tự tử. Qua xác minh, máy BKS: 38-E1 089.06 của một phụ nữ tên Nguyễn Thị H. (SN 1986; quê xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Ngoài ra, tại hiện trường còn tìm thấy thư tuyệt mệnh nghi chị H. gửi cho người tình tên H.S. (ở xã Thanh Trạch).

Chiều 17/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KHĐT. Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KHĐT cho ông Đỗ Thành Trung. Ông Đỗ Thành Trung (47 tuổi) đã có thời gian công tác tại Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng, ông Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân Bộ KHĐT.

Ngày 17/3, Bộ Y tế cho biết cả nước có 11 ca mắc COVID-19 mới, giảm 9 ca so với ngày trước đó. Trong ngày, có 6 bệnh nhân khỏi và 3 ca nặng đang điều trị. Từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.110 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm 0,4% so với tổng số ca mắc. Trong ngày 16/3 có 9.447 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.879.069 liều.

Khoảng 0h5 ngày 17/3, người dân nhìn thấy xe ô tô hiệu BMW mang BKS 67A-135.27, lưu thông đến khu vực Cống thứ 2, kênh Cây Dông (thuộc tổ 25, khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP Long Xuyên), bất ngờ lao thẳng xuống kênh. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân khỏi xe và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nạn nhân được xác định là Phan Thị Ngọc D. (SN 1986, trú tại tổ 24, khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP Long Xuyên). Bước đầu xác định, khi điều khiển xe ô tô đến khu vực Cống thứ 2, do không làm chủ được tay lái, chị D. để xe va chạm vào gờ bó của cống, khiến lao xuống kênh Cây Dông.

Chiều 17/3, Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, Long An đã có báo cáo nhanh về trường hợp một học sinh trường tiểu học Huỳnh Văn Tạo, huyện Đức Hòa tử vong. Theo báo cáo, vào khoảng 12h ngày 17/3, em H.M.H ( 9 tuổi, ngụ ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa), học sinh lớp 3/1 trường tiểu học Huỳnh Văn Tạo, khi đang đùa giỡn cùng bạn bè trong sân trường, có biểu hiện mệt bỗng gục xuống bất tỉnh. Em H sau đó được đưa đến Bệnh viện Hậu Nghĩa nhưng bác sĩ thông báo bệnh nhân tử vong từ trước. Trích xuất camera an ninh cho thấy em H có biểu hiện mệt, ngồi xuống rồi đứng lên thì té xuống bất tỉnh, hoàn toàn không có sự tác động nào. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 18/3, nhiều tỉnh, thành ở Bắc Bộ xuất hiện mưa phùn và sương mù lúc gần sáng và sáng. Vùng núi Bắc Bộ từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời tiết ấm áp với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 28 độ C. Dự báo ngày mai (19/3), miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng vùng đồng bằng và ven biển gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 20/3, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng dần, trời nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì thời tiết sáng nhiều mây, có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Từ 20/3, nền nhiệt tăng dần. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng 36 độ C. (XEM CHI TIẾT)