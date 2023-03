Bản tin 8H: Người đàn ông tử vong bất thường trong chung cư

TPO - Công an TP.HCM đang điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trong căn hộ chung cư Green River.

Tối 18/3, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trong căn hộ chung cư Green River. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, cảnh sát nhận tin báo về việc ông P.H.T. (37 tuổi) tử vong tại căn hộ ở tầng 12, chung cư Green River, phường 6, quận 8. Theo một số người dân, rạng sáng cùng ngày, ông T. có nhậu với bạn, sau đó xuống sảnh chung cư và bị một người lạ đánh. Ông T. gọi bạn dìu lên phòng ngủ, đến chiều thì được phát hiện tử vong.

Ngày 18/3, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột giai đoạn 1. Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 31,5km, đi qua các xã phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột có tổng chiều dài hơn 115 km, trong đó đoạn qua tỉnh Khánh Hòa khoảng hơn 30km và qua tỉnh Đắk Lắk gần 85km. Dự án được thiết kế có vận tốc tối đa 100 km/giờ, quy mô 4 làn xe. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027.

Chiều 18/3, lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN cho biết, tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 sẽ điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới. Sau khi được Bộ GTVT phê duyệt, dự kiến trong tuần sau thông tư sẽ được ban hành và có hiệu lực. Theo đó, ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, đối với xe sản xuất đến 7 năm, chu kỳ đầu thay đổi tăng lên 36 tháng (trước đây 30 tháng), chu kỳ định kỳ 24 tháng (tăng 6 tháng so với trước đây – 18 tháng). Sản xuất trên 7 năm đến 15 năm chu kỳ đầu và định kỳ là 12 tháng, thời gian sản xuất trên 15 năm chu kỳ đầu và định kỳ là 6 tháng. Trước đây, chu kỳ này chỉ tính các xe sản xuất từ trên 7 năm đến 12 năm và trên 12 năm. Đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định. Theo tính toán Cục Đăng kiểm, số xe được giãn chu kỳ kiểm định sau khi dự thảo sửa đổi Thông tư 16/2021 là hơn 3 triệu xe.

Chiều 18/3, Chủ tịch UBND xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) Nguyễn Viết Mãn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm tàu cá ngoài biển. Theo đó, vào sáng cùng ngày, chính quyền xã nhận được tin tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Định (trú xã Diễn Bích) gặp nạn, chìm tàu khi đang khai thác thuỷ sản. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp cận được tàu cá gặp nạn, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn; trong đó chủ tàu Nguyễn Văn Định bị gãy tay và đưa đi cấp cứu kịp thời. Ông Mãn thông tin sức khoẻ của cả 4 thuyền viên đã ổn định, tuy nhiên thiệt hại hoàn toàn, ước tính giá trị của tàu lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 18/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 6 ca mắc COVID-19, giảm so với ngày hôm qua và là ngày thứ 3 liên tiếp giảm. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.116 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 6 người khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.847 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca, tăng thêm 2 ca so với ngày trước đó. Đã 77 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 17/3 có 15.394 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 365.894.463 liều.

Chiều 18/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiếp nhận 40 kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, có 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị. Dự kiến,sau khi kết thúc lớp tập huấn kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ, 30 kiểm định viên chính thức sẽ được phân công về 14 trung tâm đăng kiểm (9 trung tâm ở Hà Nội với 19 kiểm định viên và 5 trung tâm ở TPHCM với 11 kiểm định viên) để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng. Vùng núi Bắc Bộ chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo ngày mai (20/3), miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết như hôm nay nhưng nền nhiệt tăng nhẹ 1-2 độ. Từ 21/3, miền Bắc trời nắng, nền nhiệt tăng nhanh. Trong các ngày 22-24/3, miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Từ 21-24/3, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đón một đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 36-37 độ. (XEM CHI TIẾT)